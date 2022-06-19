Названо три "полезных" продукта, которые на самом деле повышают риск диабета на 36%

Оказывается, риск заболеть сахарным диабетом 2 типа связан с тремя продуктами, которые обычно называют "полезными". Однако ученые обнаружили, что это не совсем так.

Сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором клетки начинают сопротивляться воздействию инсулина. Обычно эту болезнь связывают с нездоровым образом жизни - малоподвижным, с неправильным питанием и тому подобное. Но оказывается некоторые продукты могут провоцировать риск развития болезни, а мы даже не подозреваем.

Какие продукты повышают риск развития диабета 2 типа

Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care, показало, что такие морепродукты как креветки, крабы и мидии повышают риск диабета 2 типа.

Этот эффект не наблюдался у белой и жирной рыбы, которая может обеспечить защиту от диабета.

Исследовательская группа отметила примерно на 25 процентов меньший риск развития диабета 2 типа среди мужчин и женщин, которые сообщили, что ели одну или более порций белой или жирной рыбы каждую неделю.

Однако они обнаружили, что мужчины и женщины, которые ели одинаковое количество моллюсков - в первую очередь креветок, крабов и мидий - имели примерно на 36 процентов повышенный риск развития диабета 2 типа.

Фото: Креветки в кляре не самая здоровая еда (pixabay)

Почему возникает такой эффект

Некоторые медики утверждают, что всему виной способ приготовления моллюсков. То есть жарка на масле, соусы на основе майонеза и тому подобное. Все это может привести к повышению потребления холестерина, и, как следствие, развитию сахарного диабета.

Однако причина может быть и в другом, поскольку сами по себе названные морепродукты имеют высокий уровень холестерина.

"Моллюски, такие как креветки, содержат высокий уровень холестерина. Если вы потребляете их чрезмерно, ваш уровень холестерина может повыситься и напрямую повлиять на уровень сахара в крови", - говорится в статье.

Что такое диабет, его симптомы

Сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или инсулин, который она производит, не поглощается клетками.

Многие люди болеют сахарным диабетом 2 типа, не подозревая. Это связано с тем, что симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Симптомы включают: