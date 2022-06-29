Лікарі назвали 5 явних ознак діабету, від яких багато хто відмахується

Цукровий діабет є однією з провідних причин передчасної захворюваності та смертності, адже недуга часто призводить до ампутації кінцівок, втрати зору, ниркової недостатності та провокує серцево-судинні захворювання.

Серед основних ознак хвороби, що сигналізують про початок проблеми, є і ряд "не популярних" симптомів - їх нерідко ігнорують люди. Лікарі пояснили, які "дзвіночки" можуть вказувати на діабет і на що слід звертати увагу

П'ять явних ознак цукрового діабету, які часто ігнорують

1. Темні плями на шкірі

У діабетиків часто спостерігаються знебарвлення шкіри, переважно під пахвами і на потилиці. Такий темний кератоз пов'язаний зі змінами кровоносних судин. Шкіра, що поміняла колір, на дотик відрізняється від інших місць на тілі.

При діабетичній ангіопатії надлишок цукру в крові пошкоджує стінки судин, що означає, що епітеліальні клітини, кератиноцити менше харчуються і не здатні правильно ділитися і регенерувати. В результаті відбувається зміна пігментації та потовщення епідермісу.

2. Неконтрольовані спалахи гніву

Звідки взятися гарному настрою, якщо немає адекватного лікування? Це з коливаннями рівня цукру на крові - його постійним підйомом і зниженням. Так, мозок не може ефективно використовувати глюкозу, яка циркулює в крові, а його тканини недостатньо харчуються. Тому багато пацієнтів з діабетом можуть відчувати занепокоєння, дратівливість, розгубленість, гнів.

3. Інтимні проблеми

Діабет II типу сильно послаблює імунну систему, а це підсилює схильність до грибкових інфекцій піхви та статевого члена. Для жінок заняття сексом може бути болючим і неприємним ще через негрибкові інтимні інфекції, а також сухості піхви.

Жінки з діабетом також більш сприйнятливі до частих інфекцій сечовивідних шляхів, що здатне завдати їм сильний дискомфорт під час статевого акту. А діабет у чоловіків може знизити лібідо і привести до еректильної дисфункції.

4. Поколювання в ногах

Через надлишок циркулюючої в крові глюкози виникає нейропатія - пошкодження нерва, що проявляється в поколюванні чи болю, що найчастіше відчувається в ногах. При цьому поколювання або оніміння в стопі часто приписують поганому положенню або тиску нерва, хоча такий тривожний симптом вказує на пошкодження нервів.

Через погане кровопостачання стопа поступово стає сухою, там починає тріскатися шкіра, на ній можуть виникнути виразки або з'явитися травми, що можуть привести до ампутації.

5. Солодкувато-кисле дихання

Солодкувато-кислий запах з рота вважається одним з найнебезпечніших ускладнень - іноді є симптомом діабетичного кетоацидозу, що виникає внаслідок значного дефіциту інсуліну. Так, коли його немає, організм не може взяти глюкозу з крові, і клітини шукають джерело енергії в жировій тканині, розщеплюючи жири.

При такому процесі виробляються кетонові тіла - вони накопичуються в печінці та порушують життєво важливі процеси. Організм намагається вивести їх за допомогою легень. Тому одним із симптомів ацидозу є дивний запах з рота.

Основні симптоми цукрового діабету: