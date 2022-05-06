ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач рассказала о последствиях частого употребления лука: есть побочные эффекты

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 13:04
Врач рассказала о последствиях частого употребления лука: есть побочные эффекты Фото: Врач рассказала о последствиях частого употребления лука (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Лук называют "королем овощей" из-за содержания питательных веществ и массы лечебных свойств. Тем не менее, много лука употреблять нельзя, так как есть ряд побочных эффектов.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Лук может лечить

Лук не только содержит питательные вещества, необходимые организму, но также обладает многими лечебными свойствами, в том числе антиоксидантными, противораковыми, противовоспалительными, антибактериальными, антивирусными и так далее.

"Следует отметить, что лук содержит некоторые фруктаны, которых нет в большинстве овощей", - пишет доктор.

Что такое "фруктан"

Фруктан - это углевод с лечебными функциями, который может снижать выработку веществ, связанных с опухолями, и оказывает хорошее влияние на профилактику рака и других хронических заболеваний.

Фруктан также является питательным веществом для "хороших" бактерий в кишечнике, что может увеличить количество хороших бактерий.

Побочные эффекты от лука

По словам медика, могут быть некоторые побочные эффекты после употребления слишком большого количества лука.

Дело в том, что в кишечнике нет ферментов, способных расщеплять фруктаны, поэтому фруктаны не могут перевариваться и усваиваться организмом. Большое количество фруктанов накапливается в кишечнике и может вызвать проблемы, такие как вздутие живота, боль в животе, газы и спазмы.

"Поэтому нельзя есть слишком много лука, и желательно съедать от 50 до 80 граммов в день", - добавила медик.

Ранее мы писали, что случится с вами, если часто есть морковь.

Также сообщалось, что произойдет, если часто есть бананы.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)