Врач рассказала о последствиях частого употребления лука: есть побочные эффекты
Лук называют "королем овощей" из-за содержания питательных веществ и массы лечебных свойств. Тем не менее, много лука употреблять нельзя, так как есть ряд побочных эффектов.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Лук может лечить
Лук не только содержит питательные вещества, необходимые организму, но также обладает многими лечебными свойствами, в том числе антиоксидантными, противораковыми, противовоспалительными, антибактериальными, антивирусными и так далее.
"Следует отметить, что лук содержит некоторые фруктаны, которых нет в большинстве овощей", - пишет доктор.
Что такое "фруктан"
Фруктан - это углевод с лечебными функциями, который может снижать выработку веществ, связанных с опухолями, и оказывает хорошее влияние на профилактику рака и других хронических заболеваний.
Фруктан также является питательным веществом для "хороших" бактерий в кишечнике, что может увеличить количество хороших бактерий.
Побочные эффекты от лука
По словам медика, могут быть некоторые побочные эффекты после употребления слишком большого количества лука.
Дело в том, что в кишечнике нет ферментов, способных расщеплять фруктаны, поэтому фруктаны не могут перевариваться и усваиваться организмом. Большое количество фруктанов накапливается в кишечнике и может вызвать проблемы, такие как вздутие живота, боль в животе, газы и спазмы.
"Поэтому нельзя есть слишком много лука, и желательно съедать от 50 до 80 граммов в день", - добавила медик.
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