Вот что произойдет с вами, если каждый день есть бананы

Бананы, как оказалось, могут конкурировать с яблоками, когда речь идет о полезности от одного фрукта в день. Регулярное потребление бананов поможет поддерживать и улучшать общее состояние вашего здоровья.

Врачи рекомендуют в день потреблять 1-2 банана, но не более. Иначе это может негативно сказаться на вашем весе или балансе положительных веществ в организме. Помните, все хорошо, что в меру.

Бананы помогут работе кишечника

Бананы содержат резистентный крахмал, который увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для здоровья кишечника. Потребление бананов поможет наладить работу ЖКТ.

Помогут похудеть

Ежедневное употребление бананов может помочь нам сбросить вес. Дело в том, что бананы богаты клетчаткой и белком, поэтому они надолго сохранят ощущение сытости, несмотря на то, что в них чуть более 100 калорий.

Улучшат здоровье кожи

Это все благодаря витаминам и минералам в бананах, особенно марганцу, который повышает уровень коллагена.

Врачи говорят, независимо от того, какие у вас проблемы с кожей - прыщи, морщины, сухость кожи - банан в день может помочь.

Полезно, когда вы тренируетесь

Бананы, особенно когда их едят до или после тренировки, могут способствовать повышению уровня энергии и избавлению от чувства усталости в течение дня.

Бананы помогут укрепить сердце

Поскольку бананы богаты калием, они помогут укрепить ваше сердце. Большинство людей не потребляют достаточное количество калия в своем ежедневном рационе, который часто может иметь прямое влияние на контроль артериального давления и другие компоненты здоровья сердца.

Исследования показывают, что диета, богатая калием, то есть ежедневное употребление банана, может снизить риск сердечных заболеваний на 27%.

Полезны для зрения

Бананы содержат витамин А, который выполняет три функции: защищает ваши глаза, поддерживает нормальное зрение и улучшает зрение в ночное время.