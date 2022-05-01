Вот что случится с вами, если часто есть морковь

Морковь - очень полезный и питательный овощ, но употреблять более 1-2 штук в день не следует.

Медик говорит, что если съедать больше моркови, избыток бета-каротина не сможет вовремя преобразоваться в витамин А, а непреобразовавшийся бета-каротин попадет в кровь.

Это приведет к высокому уровню каротина в крови. Избыточное отложение каротина в коже и подкожной клетчатке приводит к пожелтению кожи, состоянию, известному как каротинемия.

Морковь очень полезна, если употреблять ее в меру

Морковь среднего размера содержит около 4 мг бета-каротина. После того, как бета-каротин попадает в организм, он под действием ферментов превращается в витамин А.

Витамин А является одним из основных питательных веществ для организма. Он может улучшить зрение, способствовать росту и развитию и улучшить иммунную функцию.

"Хотя морковь очень питательна и вкусна, ее не следует есть в избытке, достаточно съедать от 1 до 2 морковок в день", - советует медик.