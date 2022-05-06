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Лікар розповіла про наслідки частого вживання цибулі: є побічні ефекти

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П'ятниця 06 травня 2022 13:04
Лікар розповіла про наслідки частого вживання цибулі: є побічні ефекти Фото: Лікар розповіла про наслідки частого вживання цибулі (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Цибулю називають "королевою овочів" через вміст поживних речовин і масу лікувальних властивостей. Проте, багато цибулі вживати не можна, так як є ряд побічних ефектів.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Цибуля може лікувати

Цибуля не тільки містить поживні речовини, необхідні організму, але також володіє багатьма лікувальними властивостями, в тому числі антиоксидантними, протираковими, протизапальними, антибактеріальними, антивірусними і так далі.

"Слід зазначити, що цибуля містить деякі фруктани, яких немає в більшості овочів", - пише доктор.

Що таке "фруктан"

Фруктан - це вуглевод з лікувальними функціями, який може знижувати вироблення речовин, пов'язаних з пухлинами, і чинить хороший вплив на профілактику раку та інших хронічних захворювань.

Фруктан також є поживною речовиною для "хороших" бактерій в кишечнику, що може збільшити кількість хороших бактерій.

Побічні ефекти від цибулі

За словами медика, можуть бути деякі побічні ефекти після вживання занадто великої кількості цибулі.

Справа в тому, що в кишечнику немає ферментів, здатних розщеплювати фруктани, тому фруктани не можуть перетравлюватися і засвоюватися організмом. Велика кількість фруктанів накопичується в кишечнику і може викликати проблеми, такі як здуття живота, біль у животі, гази і спазми.

"Тому не можна їсти занадто багато цибулі, і бажано з'їдати від 50 до 80 грамів на день", - додала медик.

Раніше ми писали, що трапиться з вами, якщо часто їсти моркву.

Також повідомлялося, що станеться, якщо часто їсти банани.

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