Впервые в истории на Олимпиаде 2020 эстафету с факелом начнет женщина

Олимпиада 2020 (фото: olympic.org)

Впервые в истории Олимпийских игр эстафету с огнем начнет женщина

Олимпиада 2020 пройдет этим летом в столице Японии - Токио. При этом впервые за всю историю Олимпийских игр эстафету с огнем начнет женщина. Этой чести удостоилась греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки.

Спортсменка примет Олимпийский огонь от актрисы, играющей роль верховной жрицы на церемонии зажжения пламени. Церемонии зажжения пламени состоится 12 марта в Олимпии, Греции.

После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст факел Мидзуки Ногути, победительнице женского марафона на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Ногути станет первым представителем Японии, который будет нести олимпийский огонь 2020 года. Об этом сообщает Kyodo.

Дзюдоист Тадахиро Номура и борец Саори Йошида, которые оба выиграли три олимпийские золотые медали для Японии, также будут нести факел в Греции.

После восьмидневного греческого этапа огонь будет передан должностным лицам Токийского оргкомитета во время церемонии на стадионе Панафиней в Афинах. Последним факелоносцем также будет женщина - гречанка Катерина Стефаниди, которая выиграла золото в прыжках с шестом в Рио.

Затем олимпийский огонь будет транспортироваться специальным самолетом из Греции в Японию.

Факел прибудет в Японию 20 марта, и его путешествие по стране начнется с северо-восточного региона Тохоку, который сильно пострадал от землетрясения 2011 года и цунами, в результате которого погибло почти 16 тысяч человек.

Стоит отметить, что местные организаторы, и Международный олимпийский комитет хотят использовать предстоящие летние олимпийские игры, чтобы помочь восстановлению региона. При этом японские власти называют эти игры "Олимпийскими играми по восстановлению".

Пламя посетит все 47 префектур Японии в течение своего 121-дневного путешествия.

Эстафета факела официально закончится тем, что финальные бегуны принесут пламя на стадион и зажгут главную чашу на церемонии открытия, которая состоится 24 июля на восстановленном Национальном стадионе Токио.

Напомним, что Styler показал, как сейчас выглядит первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, которая в 1994 году добыла для страны первое "золото". Стоит отметить, что украинской фигуристке на тот момент было всего 16 лет.

У спортсменки была непростая жизнь, так как в 13 лет она осталась сиротой. Ее мама скончалась, а отец бросил их еще в раннем детстве. Незадолго после смерти матери, не стало и бабушки спортсменки. После этого опекать Оксану начал ее тренер.

Ранее сообщалось о том, что украинский боксер Денис Беринчик взорвал сеть "московской" олимпийкой. Дело в том, что спортсмен показал фото вместе с тренером, а также объяснился за свою олимпийку, на которой написано "Москва 1980".

При этом в комментариях под постом боксера все равно разгорелась дискуссия относительно данной олимпийки, учитывая, что в Украине продолжается агрессия со стороны РФ.