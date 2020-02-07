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Федерация гимнастики объяснила участие украинской сборной на соревнованиях в Москве

Новости » Спорт     07.02.2020 - 00:09
Федерация гимнастики объяснила участие украинской сборной на соревнованиях в Москве
Фото: Ирина Дерюгина с подопечными (ukraine-rg.com.ua)

Ирина Дерюгина считает, что участие в соревнованиях в РФ поможет подготовиться к Олимпиаде в Токио

Первый вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала участие украинских спортсменок в Гран При Москвы, которое состоится 7-9 февраля. Как передает РБК-Украина, завяление размещено на сайте Федерации.

По словам Дерюгиной, накануне Олимпиады, которая состоится летом в Токио, Национальная сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки. Участие в соревнованиях на территории РФ тренер считает площадкой для отбора лучших спортсменов.

"Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину... Перед нами стоит другая важная задача - определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. В индивидуальных упражнениях это будут две гимнастки. А претенденток у нас шесть. Шанс должна получить каждая. Поэтому все старты, которые проводятся в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение. На Олимпийские игры должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях", - заявила Дерюгина.

Она также добавила, что "каждый выезд за границу - это шанс для наших спортсменок выступать в хороших залах", поскольку украинская сборная, по словам Дерюгиной, "тренируется в нищенских условиях".

"У нас высота зала к потолку 7,4 метра, а должно быть 14 метров. Тренируясь в таких условиях, мы все равно одна из лучших сборных в мире. Представьте себе, каких результатов сможем достичь, имея достойный зал", - заявила тренер.

Напомним, еще в марте 2018 года Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.

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