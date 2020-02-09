Вперше в історії на Олімпіаді 2020 естафету з факелом почне жінка

Олімпіада 2020 (фото: olympic.org)

Вперше в історії Олімпійських ігор естафету з вогнем почне жінка

Олімпіада 2020 пройде цього літа в столиці Японії - Токіо. При цьому вперше за всю історію Олімпійських ігор естафету з вогнем почне жінка. Цієї честі удостоїлася грецька олімпійська чемпіонка зі стрільби Ганна Коракакі.

Спортсменка прийме Олімпійський вогонь від актриси, що грає роль верховної жриці на церемонії запалювання полум'я. Церемонія запалювання полум'я відбудеться 12 березня в Олімпії, Греції.

Після того, як Коракакі пробіжить першу частину естафети, вона передасть факел Мідзукі Ногуті, переможниці жіночого марафону на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах. Ногуті стане першим представником Японії, який буде нести олімпійський вогонь 2020 року. Про це повідомляє Kyodo.

Дзюдоїст Тадахіро Номура і борець Саорі Йошида, які обидва виграли три олімпійські золоті медалі для Японії, також будуть нести факел в Греції.

Після восьмиденного грецького етапу вогонь буде переданий посадовим особам Токійського оргкомітету під час церемонії на стадіоні Панафіней в Афінах. Останнім факелоносцем також буде жінка - гречанка Катерина Стефанида, яка виграла золото у стрибках з жердиною в Ріо.

Потім олімпійський вогонь буде транспортуватися спеціальним літаком з Греції в Японію.

Факел прибуде в Японію 20 березня, і його подорож по країні почнеться з північно-східного регіону Тохоку, який сильно постраждав від землетрусу 2011 року та цунамі, в результаті якого загинули майже 16 тисяч осіб.

Варто зазначити, що місцеві організатори, і Міжнародний олімпійський комітет хочуть використовувати майбутні літні олімпійські ігри, щоб допомогти відновленню регіону. При цьому японські власті називають ці ігри "Олімпійськими іграми по відновленню".

Полум'я відвідає всі 47 префектур Японії протягом свого 121-денної подорожі.

Естафета факела офіційно закінчиться тим, що фінальні бігуни принесуть полум'я на стадіон і запалять головну чашу на церемонії відкриття, яка відбудеться 24 липня на відновленому Національному стадіоні Токіо.

Нагадаємо, що Styler показав, як зараз виглядає перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка в 1994 році видобула для країни перше "золото". Варто зазначити, що українській фігуристки на той момент було всього 16 років.

У спортсменки було непросте життя, так як в 13 років вона залишилася сиротою. Її мама померла, а батько кинув їх ще в ранньому дитинстві. Незадовго після смерті матері, не стало і бабусі спортсменки. Після цього опікати Оксану почав її тренер.

Раніше повідомлялося про те, що український боксер Денис Берінчик підірвав мережу "московською" олімпійкою. Справа в тому, що спортсмен показав фото разом з тренером, а також почав пояснювати щодо своєї олимпийки, на якій написано "Москва 1980".

При цьому в коментарях під постом боксера все одно розгорілася дискусія щодо даної олімпійки, враховуючи, що в Україні триває агресія з боку РФ.