Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл: как сейчас выглядит спортсменка

Оксана Баюл принесла Украине первое "золото" (фото из открытых источников)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл на время вернулась в Украину в 2010 году

Оксана Баюл - фигуристка, которая в 16 лет добыла для независимой Украины первое "золото". Именно в 1994 году девушка приняла участие в зимних Олимпийских играх и вернулась оттуда с престижной наградой. Жизнь спортсменки была не из легких, в детстве мама Оксаны хотела, чтобы она занималась балетом, но туда ее не взяли из-за комплекции.

В 13 лет Баюл осталась сиротой, ее мама умерла от рака, отец бросил семью, когда она была совсем маленькой. В это же время умерла и бабушка будущей спортсменки. В тот период ее опекал тренер, который потом эмигрировал в Канаду.

Оксана Баюл живет в США (фото: instagram.com/oksanabaiul)

В 1994 году Оксана поехала на Олимпийские игры в Лиллигамер, хотя планировала поездку в Нагано в 1998. После громкой победы на Играх украинка переехала в Лас-Вегас и там у нее начались проблемы с алкоголем. В 2005 году она справилась с алкогольной зависимостью и вернулась в спорт. В 2010 году Оксана вернулась в Украину, но на время.

Через четыре года украинка полетела в США. Отметим, что спортсменка, несмотря на то, что живет в Америке, всегда активно поддерживала украинцев. Во время Революции Достоинства она очень переживала и поддерживала словами в соцсетях.

Предлагаем вам посмотреть, как олимпийская чемпионка выглядит сейчас.

Оксана Баюл принесла Украине "золото" в 16 лет (фото: instagram.com/oksanabaiul)