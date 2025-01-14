Вперше в історії британської монархії. Онкохворий Чарльз III збирається відвідати "Табір смерті" Аушвіц

Поїздка Чарльза III

Глава британського престолу приєднається до глав та прем’єр-міністрів інших держав. 27 січня він буде присутній на церемонії пам’яті у музеї та меморіалі, що знаходиться біля міста Освенцим.

14 січня в Букінгемському палаці відбувся захід, присвячений ініціативам, мета яких - гарантувати, що страшний досвід людей, які пережили Голокост, ніколи не буде забутий. Король Британії запросив на цю подію 94-річного Манфреда Гольдберга. У молодості той бував у різних трудових таборах, включно з Штуттгофом у Польщі, і розповів королю про те, що також збирається бути присутнім на пам’ятних заходах.

"Я думаю, що маю зробити це до 80-річчя визволення. Мовчання не допомагає тим, хто постраждав; воно завжди допомагає тим, хто пригнічував", - пояснив свою думку Гольдберг.

Чарльз III (Фото: Getty Images)

Чарльз III, як відомо, є покровителем Фонду пам’яті жертв Голокосту, і його поїздка до Аушвіцу стане історичною, оскільки він буде єдиним монархом, який побуває на цій "фабриці смерті".

Кілька років тому, у 2020-му, Освенцим відвідала обраниця Чарльза Камілла. Тоді вона приїхала на заходи, присвячені 75-й річниці визволення табору.

Чарльз і Камілла (Фото: Getty Images)

Що стосується покійної Єлизавети II, то у 2015 році вона відвідувала Берген-Бельзен, розташований на півночі Німеччини. Це був її єдиний і перший візит до концентраційного табору часів Другої світової.

Аушвіц-Біркенау

У період із 1940 до 1945 року в Аушвіц-Біркенау знищили понад 1,3 мільйона людей. У списку жертв опинилися євреї, роми, поляки та українці.

Після звільнення "фабрики смерті" від нацистів це місце вирішили зберегти, оскільки на цьому наполягали самі в’язні, які уціліли. Нині там діє меморіальний музей, який щороку відвідують мільйони людей з різних куточків світу.

Прохідна Аушвіц-II. Залізнична колія, що діяла з травня по жовтень 1944 року, вела до газових камер (фото: wikipedia)