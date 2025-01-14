Впервые в истории британской монархии. Онкобольной Чарльз III собирается посетить "Лагерь смерти" Аушвиц

Поездка Чарльза III

Глава британского престола присоединится к главам и премьер-министрам других государств. 27 января он будет присутствовать на церемонии памяти в музее и мемориале, который находится рядом с городом Освенцим.

14 января в Букингемском дворце состоялось мероприятие, посвященное инициативам, цель которых - гарантировать, что страшный опыт людей, переживших Холокост, никогда не будет забыт. Король Британии пригласил на это событие 94-летнего Манфреда Гольдберга. В молодости тот бывал в разных трудовых лагерях, включая Штуттгоф в Польше, и рассказал королю о том, что также собирается присутствовать на памятных мероприятиях.

"Я думаю, что должен сделать это к 80-летию освобождения. Молчание не помогает тем, кто пострадал; оно всегда помогает тем, кто угнетал", - объяснил свое мнение Гольдберг.

Чарльз III (Фото: Getty Images)

Чарльз III, как известно, является покровителем Фонда памяти жертв Холокоста, и его поездка в Аушвиц станет исторической, поскольку он будет единственным монархом, который побывает на этой "фабрике смерти".

Несколько лет назад, в 2020-м, Освенцим посетила избранница Чарльза Камилла. Тогда она приехала на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения лагеря.

Чарльз и Камилла (Фото: Getty Images)

Что касается покойной Елизаветы II, то в 2015 году она посещала Берген-Бельзен, расположенный на севере Германии. Это был ее единственный и первый визит в концентрационный лагерь времен Второй мировой.

Аушвиц-Биркенау

В период с 1940 по 1945 год в Аушвиц-Биркенау уничтожили более 1,3 миллиона человек. В списке жертв оказались евреи, ромы, поляки и украинцы.

После освобождения "фабрики смерти" от нацистов это место решили сохранить, поскольку на этом настаивали сами уцелевшие. Сейчас там действует мемориальный музей, который ежегодно посещают миллионы людей из разных уголков мира.

Проходная Аушвиц-II. Железнодорожная колея, действовавшая с мая по октябрь 1944 года, вела к газовым камерам (фото: wikipedia)