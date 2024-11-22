Вперше за час війни. Конкурс "Міс Україна" повертається, щоб підтримати жінок-військових

Що відомо про "Міс Україна-2024"

Головною ідеєю цьогорічного конкурсу стане об’єднання жінок у тилу та на фронті, а в основу концепції шоу ляже “відображення” національної ідентичності.

За словами організаторів, сьогодні “Міс Україна” не просто демонструє красу, а стає платформою для підтримки українських жінок, які захищають України.

Весь період підготовки, включно з фіналом, буде націлений на залучення коштів на пошиття форми для військовослужбовиць. Зібрану суму передадуть до ГО "Землячки”, що опікується захисницями.

Вероніка Щіпцова та "Землячки" (фото: пресслужба)

Відомо, що конкурс “Міс Україна” під час повномасштабної війни сфокусувався на підтримці двох організацій. Перша - це лікарня “Охматдит”, яка активно приймала й приймає дітей, постраждалих від військових дій і обстрілів, й де лікуються дітки з важкими пораненнями та ампутаціями.

"Минулого року ми з командою організували благодійний проєкт у новорічний період, щоб підняти дітям настрій. Для них ми влаштували велике свято з костюмованим вечором, подарунками та зустріччю з "Міс Україна-2023". Нам було дуже важливо підтримати дітей і подарувати новорічну казку хоча б на один день", - ділиться Щіпцова.

Вероніка Щіпцова та учасниця "Міс Україна-2024" (фото: пресслужба)

Пізніше в "Охматдиті" організатори познайомились з дітьми, які постраждали під час обстрілу в Краматорську, втратили батьків і зазнали тяжких травм. На основі цього досвіду було ініційовано новий благодійний проєкт, який потім Софія Шамія представила на міжнародному конкурсі “Міс Світу" і здобула перемогу в номінації “Краса з метою”, отримавши головну благодійну нагороду конкурсу.

Вероніка Щіпцова та Софія Шамія (фото: пресслужба)

Цього року організатори “Міс Україна” зосередились на допомозі дівчатам-військовим.

“Вони, так само як і ми, були цивільними, але під час повномасштабної війни вирішили приєднатися до ЗСУ. Таким чином ми надаємо підтримку від дівчат в тилу дівчатам на фронті. Це дуже важлива для нас місія, адже таким чином ми прокладаємо комунікацію між цивільними дівчатами і нашими захисницями, щоб надавати психологічну підтримку та допомогу, а також бути для них опорою в тилу. Я дуже сподіваюсь, що в майбутньому наші учасниці матимуть додаткову можливість спілкуватися з такими неймовірними жінками, які зараз захищають нашу країну", - додає Вероніка.

Коли відбудеться конкурс

Подія відбудеться у форматі ТБ-трансляції, яку глядачі зможуть побачити 5 грудня о 19:30 на телеканалі М1 (з повтором 7 грудня об 20:00). Глядачі матимуть змогу долучитися донатом на форму для жінок-захисниць, перейшовши за QR-кодом під час ефірів.

У фіналі "Міс Україна-2024" візьмуть участь конкурсантки з Харкова, Дніпра, Івано-Франківська, Львова, Одеси та інших міст нашої країни. Глядачів чекає дефіле красунь у вбранні від українських брендів та дизайнерів.

"Міс Україна-2024" відбудеться у грудні (фото: пресслужба)

Також заплановані виступи топових українських артистів: MONATIK, TVORCHI, KAZKA, ALEKSEEV, TAYANNA, ROXOLANA і KOLA.

Нагадаємо, що переможниця "Міс Україна-2024" представить нашу країну на 72-му конкурсі "Міс Світу", який відбудеться швидше за все у лютому чи березні 2025 року.

Зазначимо, що чинною володаркою титулу “Міс Світу" є Кристина Пишкова з Чехії.