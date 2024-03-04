Благодійний проект України на Міс Світу 2024 увійшов у топ-10: в чому його особливість
Україна увійшла до списку 10 найкращих благодійних проектів в рамках світового конкурсу Міс Світу 2024.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль конкурсу.
Український благодійний проект увійшов у список найкращих 10 на Міс Світу 2024
Благодійний проект України, який презентувала Софія Шамія, увійшов до списку 10 найкращих у рамках конкурсу краси та посів 5 місце у списку з іншими країнами. Десятку найкращих обирали зі 117 проектів від кожної учасниці.
Крім України, серед найкращих також опинилися такі країни:
- Індонезія
- Непал
- Туреччина
- Чехія
- Танзанія
- Ботсвана
- Уганда
- Бразилія
- Тринідад
- Тобаго.
Благодійний проект України на Міс Світу 2024 увійшов у топ-10 (фото: instagram.com/missworld)
В чому особливість благодійного проекту України
Головною особливістю проекту, який Софія представила зі сльозами на очах є те, що він розповідає, як Росія жорстоко руйнує та забирає життя українських дітей.
Ця тема стосується кожного мешканця нашої країни, а також чіпляє серця мільйонів людей за кордоном.
У спеціальному відео для конкурсу під назвою "Beauty with a purpose" Шамія показала щемливі кадри війни й те, як і кому вона допомагає у цей нелегкий для кожного час. Розповіла про роботу з дітьми, які постраждали від російської агресії. Хтось з них втратив батьків, братів, сестер, рідний дім, а хтось залишився без руки чи ноги.
Софія також показала, як організувала свято для дітей в медичному центрі "Охматдит", а також, як особисто проводила арттерапію та благодійні аукціони, розігруючи свої картини.
"Щоразу, коли я кажу, звідки я родом, вибачте, я стаю трохи емоційною. Просто кожного разу, коли я дивлюся це відео, я згадую маленьких дівчаток, маленьких хлопчиків, коли я була в "Охматдиті", я мала можливість багато з ними розмовляти",- пригадала Софія під час презентації.
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