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Міс Світу 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна (фото)

Субота 09 березня 2024 20:30
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Міс Світу 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна (фото) Кристина Пишкова (фото: instagram.com/krystyna_pyszko)
Автор: Іванна Пашкевич

9 березня відбувся міжнародний конкурс краси Міс Світу 2024. Переможницею стала представниця Чехії Кристина Пишкова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку заходу.

Що відомо про Кристину Пишкову

Кристині 24 роки, вона студентка і волонтерка, бере активну участь в освітніх і благодійних проектах.

Красуня має дві освіти - у галузі права та ділового адміністрування. Також вона заснувала фонд "Krystyna Pyszko Foundation", через який запустила школу англійської мови для дітей із малозабезпечених родин у Танзанії, де також працює волонтеркою.

Міс Світу 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна (фото)

Міс Світу 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна (фото)Міс Світу 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна (фото)Міс Світу 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна (фото)Міс Світу 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна (фото)

Кристина Пишкова (фото: instagram.com/krystyna_pyszko)

Серед хобі володарки титулу Міс Світу 2024 - гра на флейті та скрипці, а також музика та мистецтво.

"Міс Світу Чеська Республіка, Кристина Пишкова стала 71-ю Міс Світу! Вітаємо і ласкаво просимо в сім’ю Міс Світу, Кристина!", - повідомляється на Instagram-сторінці конкурсу.

Яке місце посіла Україна

Так, на фіналі конкурсу 18-річна Софія Шамія, котра потрапила в топ-10 благодійних проєктів, опинилася серед 40 найкращих претенденток, але не увійшла до дванадцятки.

Міс Світу 2024: хто переміг і яке місце посіла Україна (фото)

Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)

Зазначимо, що цього року Міс Світу 2024 пройшов без участі Росії.

Це сталося завдяки ініціативі оргкомітету Міс Україна, який звернувся до всіх міжнародних конкурсів краси з проханням виключити участь представниць з РФ.

Раніше ми розповідали, що після приниження українки представницю Білорусі на Міс Європа 2024 позбавили роботи.

Також ми писали, що найкрасивішою німецькою жінкою стала уродженка Ірану.

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