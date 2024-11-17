"Міс Всесвіт-2024". Хто виграв найважливіший конкурс краси і яке місце в України

У Мексиці завершився 73-й конкурс "Міс Всесвіт", у якому представниці 130 країн боролися за право називатися найкрасивішою жінкою планети.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто переміг на конкурсі і як виступила представниця нашої країни Аліна Пономаренко.

Хто виграв конкурс "Міс Всесвіт-2024" і яке місце в України

Титул "Міс Всесвіт" у 2024 виборола представниця Данії - 21-річна Вікторія К’єр Тейлвіг . Вона принесла своїй країні першу в історії перемогу на конкурсі.

Дівчина займається танцями, а ще вона підприємець і юрист-початківець.

Вікторія К’єр Тейлвіг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

Вікторія, яка стала ще й першою за тривалий час блондинкою-переможницею конкурсу, під оплески інших учасниць прийняла тіару від чинної володарки титулу Шейніс Паласіос з Нікарагуа.

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт-2024" (фото: instagram.com/missuniverse)

Першою віце-міс стала представниця Нігерії Чідімма Адетшина.

Чідімма Адетшина (фото: instagram.com/chichi_vanessa)

Друге місце на конкурсі виборола Марія Фернанда Бельтран з Мексики.

Третє місце дісталося Сухаті Чуангсрі із Таїланду, а за нею розташувалася Венесуела, яку представляла Ілеана Маркес.

Зазначимо, що востаннє представниця Європи перемагала на конкурсі вісім років тому - "Міс Всесвіт-2016" була француженка Айріс Міттенер.

На жаль, представниця України Аліна Пономаренко, яка напередодні вразила всіх своїм національним костюмом на конкурсі, не змогла потрапити у гранд-фінал.

Аліна Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

20-річна одеситка, яка займається соціальними ініціативами, зокрема у рамках проекту "Дерево кохання" забезпечує людей похилого віку медикаментами, продуктами, речами першої потреби тощо, не потрапила у топ-30.

Що треба знати про конкурс "Міс Всесвіт"

Конкурс "Міс Всесвіт" - це один з найстаріших і найпрестижніший конкурс краси у світі. Він був заснований у 1952 році компанією Pacific Knitting Mills, яка займалася виробництвом одягу, і був задуманий, як засіб просування купальників компанії. Перші конкурси були досить скромними за масштабами і проводилися переважно в США.

Згодом організатори зрозуміли, що конкурс може бути набагато більше, ніж просто показ красивих дівчат у купальниках. Були додані нові етапи, такі як інтерв'ю, де учасниці мали продемонструвати свої інтелектуальні здібності.

Конкурс швидко вийшов за межі США і став міжнародним. З кожним роком кількість країн-учасниць зростала, а фінал проводився в різних куточках світу.

За свою історію конкурс змінив декількох власників. Найвідомішим був Дональд Трамп, який володів ним з 1996 по 2015 рік.

Сучасний конкурс "Міс Всесвіт" - це не просто змагання за титул найкрасивішої жінки, а й платформа для обговорення важливих соціальних питань. Учасниці презентують свої соціальні проекти, спрямовані на розв'язання глобальних проблем.

У якої країни найбільше переможниць "Міс Всесвіт"

Станом на сьогодні Сполучені Штати Америки лідирують у рейтингу "Міс Всесвіт" з дев’ятьма титулами, починаючи з Міріам Жаклін Стівенсон, яка виграла конкурс у 1954 році. Серед інших переможниць: Керол Енн Морріс (1956), Лінда Бемент (1960), Сільвія Хічкок (1967), Шон Везерлі (1980), Челсі Сміт (1995), Брук Лі (1997), Олівія Калпо (2012) і Р'Бонні Габріель (2023).

Венесуела посідає друге місце з сімома перемогами. Серед тріумфаторок були такі знаменитості, як акторка Даяна Мендоса і фотомодель Стефанія Фернандес. Востаннє представниця цієї країни перемагала у 2013 році. Це зробила Марія Габріела Іслер.