"Міс Всесвіт": всі представниці України і які місця займали

Конкурс "Міс Всесвіт" щороку збирає найвродливіших і найталановитіших жінок з усього світу. Українки беруть участь у цьому престижному змаганні з 1990-х років, демонструючи не лише красу, а й силу, харизму та національну гордість.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розкаже про топ-5 представниць України, їхні досягнення та місце в історії конкурсу.

Ірина Черномаз - "Міс Всесвіт Україна-1995"

У 1993 році харків'янка здобула омріяний титул. Після тріумфу на конкурсі вона продовжила розвивати свою модельну кар'єру і в 2008 році стала переможницею "Міс Глоб". Ірина Барабаш-Чорномаз вирішила залишитися в Харкові, своєму рідному місті.

Ірина Черномаз (фото: instagram.com/iryna_chernomaz)

Олеся Стефанко - "Міс Всесвіт Україна-2011"

Олеся - представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2011" у Сан-Паулу, де посіла 2-ге місце, ставши "Першою віце-Міс Всесвіт". У серпні цього року вона стала мамою первістка. Малюк народився у США, де тривалий час проживає Стефанко разом зі своїм чоловіком, білоруським підприємцем Сергієм Алісєєнком.

Олеся Стефанко з родиною (фото: instagram.com/olesiastefanko)

Єлизавета Ястремська - "Міс Всесвіт Україна-2020"

У 2020 році Єлизавета стала володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт", після чого поїхала до США представляти Україну на відповідному конкурсі. Втім, до фіналу вона не потрапила.

Проте у серпні цього року красуня перемогла на Кубку України з бодібілдингу. Вона здобула перше місце у категорії "Модель бікіні".

Єлизавета Ястремська (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Вікторія Апанасенко - "Міс Всесвіт Україна-2022"

Вікторія представляла Україну на "Міс Всесвіт-2022". Там вона перемогла на конкурсі національних костюмів і стала володаркою спеціальної нагороди "Дух карнавалу".

Також дівчина має акторський досвід, зокрема, у 2016 році вона знялася в документальному фільмі "Закон Магнітського. За лаштунками", а через три роки зіграла роль в комедійному серіалі "Королі палат".

Минулого року Апанасенко вийшла заміж за заступника міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександра Борнякова. А нещодавно вона народила первістка.

Вікторія Апанасенко з чоловіком (фото: instagram.com/crystal.viktoria​​​​​​​)

Ангеліна Усанова - "Міс Всесвіт Україна-2023"

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2023" не лише модель, але й співачка та авторка пісень. У своїх композиціях вона оспівує тему миру у світі, екологію, а також пише про кохання. Дівчина навчалася в Індії та Австрії, після чого здобула титул майстра йоги.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Усанова неодноразово проводила благодійні концерти, де збирала кошти на допомогу постраждалим від війни українцям.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life​​​​​​​)

Імена всіх володарок титулу "Міс Всесвіт Україна"