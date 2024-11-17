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"Міс Всесвіт": всі представниці України і які місця займали

Неділя 17 листопада 2024 18:32
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"Міс Всесвіт": всі представниці України і які місця займали Олеся Стефанко і Єлизавета Ястремська (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Конкурс "Міс Всесвіт" щороку збирає найвродливіших і найталановитіших жінок з усього світу. Українки беруть участь у цьому престижному змаганні з 1990-х років, демонструючи не лише красу, а й силу, харизму та національну гордість.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розкаже про топ-5 представниць України, їхні досягнення та місце в історії конкурсу.

Ірина Черномаз - "Міс Всесвіт Україна-1995"

У 1993 році харків'янка здобула омріяний титул. Після тріумфу на конкурсі вона продовжила розвивати свою модельну кар'єру і в 2008 році стала переможницею "Міс Глоб". Ірина Барабаш-Чорномаз вирішила залишитися в Харкові, своєму рідному місті.

&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали

Ірина Черномаз (фото: instagram.com/iryna_chernomaz)

Олеся Стефанко - "Міс Всесвіт Україна-2011"

Олеся - представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2011" у Сан-Паулу, де посіла 2-ге місце, ставши "Першою віце-Міс Всесвіт". У серпні цього року вона стала мамою первістка. Малюк народився у США, де тривалий час проживає Стефанко разом зі своїм чоловіком, білоруським підприємцем Сергієм Алісєєнком.

&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали

&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали

Олеся Стефанко з родиною (фото: instagram.com/olesiastefanko)

Єлизавета Ястремська - "Міс Всесвіт Україна-2020"

У 2020 році Єлизавета стала володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт", після чого поїхала до США представляти Україну на відповідному конкурсі. Втім, до фіналу вона не потрапила.

Проте у серпні цього року красуня перемогла на Кубку України з бодібілдингу. Вона здобула перше місце у категорії "Модель бікіні".

&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали

&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали

Єлизавета Ястремська (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Вікторія Апанасенко - "Міс Всесвіт Україна-2022"

Вікторія представляла Україну на "Міс Всесвіт-2022". Там вона перемогла на конкурсі національних костюмів і стала володаркою спеціальної нагороди "Дух карнавалу".

Також дівчина має акторський досвід, зокрема, у 2016 році вона знялася в документальному фільмі "Закон Магнітського. За лаштунками", а через три роки зіграла роль в комедійному серіалі "Королі палат".

Минулого року Апанасенко вийшла заміж за заступника міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександра Борнякова. А нещодавно вона народила первістка.

&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали

Вікторія Апанасенко з чоловіком (фото: instagram.com/crystal.viktoria​​​​​​​)

Ангеліна Усанова - "Міс Всесвіт Україна-2023"

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2023" не лише модель, але й співачка та авторка пісень. У своїх композиціях вона оспівує тему миру у світі, екологію, а також пише про кохання. Дівчина навчалася в Індії та Австрії, після чого здобула титул майстра йоги.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Усанова неодноразово проводила благодійні концерти, де збирала кошти на допомогу постраждалим від війни українцям.

&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали&quot;Міс Всесвіт&quot;: всі представниці України і які місця займали

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life​​​​​​​)

Імена всіх володарок титулу "Міс Всесвіт Україна"

  • 1995 - Іріна Черномаз
  • 1996 - Іріна Борісова
  • 1997 - Наталія Надточей
  • 1998 - Олена Спіріна
  • 1999 - Жанна Піхуля
  • 2000 - Наталія Швачко
  • 2001 - Юлія Лінєва
  • 2002 - Ліліана Горова
  • 2003 - Лілія Копитова
  • 2004 - Олександра Ніколаєнко
  • 2005 - Юлія Чернишова
  • 2006 - Інна Цимбалюк
  • 2007 - Людмила Бікмулліна
  • 2008 - Елеонора Масалаб
  • 2009 - Христина Коц-Готліб
  • 2010 - Анна Пославська
  • 2011 - Олеся Стефанко
  • 2012 - Анастасія Чернова2013
  • 2013 - Ольга Стороженко
  • 2014 - Діана Гаркуша
  • 2015 - Ганна Вергельська
  • 2016 - Альона Сподинюк
  • 2017 - Яна Краснікова
  • 2018 - Жосан Каріна
  • 2019 - Анастасія Суббота
  • 2020 - Єлизавета Ястремська
  • 2021 - Анна Неплях
  • 2022 - Вікторія Апанасенко
  • 2023 - Ангеліна Усанова
  • 2024 - Аліна Пономаренко

Раніше ми розповідали, хто виграв "Міс Всесвіт Україна-2024" і яке місце в України.

Також писали, як пройшов фінал Miss International 2024 і яке місце зайняла українка.

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