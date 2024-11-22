Впервые за время войны. Конкурс "Мисс Украина" возвращается, чтобы поддержать женщин-военных

Что известно о "Мисс Украина-2024"

Главной идеей нынешнего конкурса станет объединение женщин в тылу и на фронте, а в основу концепции шоу ляжет "отражение" национальной идентичности.

По словам организаторов, сегодня "Мисс Украина" не просто демонстрирует красоту, а становится платформой для поддержки украинских женщин, которые защищают Украину.

Весь период подготовки, включая финал, будет нацелен на привлечение средств на пошив формы для военнослужащих. Собранную сумму передадут в ОО "Землячки", которая занимается защитницами.

Вероника Щипцова и "Землячки" (фото: пресс-служба)

Известно, что конкурс "Мисс Украина" во время полномасштабной войны сфокусировался на поддержке двух организаций. Первая - это больница "Охматдет", которая активно принимала и принимает детей, пострадавших от военных действий и обстрелов, и где лечатся детки с тяжелыми ранениями и ампутациями.

"В прошлом году мы с командой организовали благотворительный проект в новогодний период, чтобы поднять детям настроение. Для них мы устроили большой праздник с костюмированным вечером, подарками и встречей с "Мисс Украина-2023". Нам было очень важно поддержать детей и подарить новогоднюю сказку хотя бы на один день", - делится Щипцова.

Вероника Щипцова и участница "Мисс Украина-2024" (фото: пресс-служба)

Позже в «Охматдете» организаторы познакомились с детьми, которые пострадали во время обстрела в Краматорске, потеряли родителей и получили тяжелые травмы. На основе этого опыта был инициирован новый благотворительный проект, который затем София Шамия представила на международном конкурсе "Мисс Мира" и одержала победу в номинации "Красота с целью", получив главную благотворительную награду конкурса.

Вероника Щипцова и София Шамия (фото: пресс-служба)

В этом году организаторы "Мисс Украина" сосредоточились на помощи девушкам-военным.

"Они, так же как и мы, были гражданскими, но во время полномасштабной войны решили присоединиться к ВСУ. Таким образом мы оказываем поддержку от девушек в тылу девушкам на фронте. Это очень важная для нас миссия, ведь таким образом мы прокладываем коммуникацию между гражданскими девушками и нашими защитницами, чтобы оказывать психологическую поддержку и помощь, а также быть для них опорой в тылу. Я очень надеюсь, что в будущем наши участницы будут иметь дополнительную возможность общаться с такими невероятными женщинами, которые сейчас защищают нашу страну", - добавляет Вероника.

Когда состоится конкурс

Событие состоится в формате ТВ-трансляции, которую зрители смогут увидеть 5 декабря в 19:30 на телеканале М1 (с повтором 7 декабря в 20:00). Зрители смогут присоединиться донатом на форму для женщин-защитниц, перейдя по QR-коду во время эфиров.

В финале "Мисс Украина-2024" примут участие конкурсантки из Харькова, Днепра, Ивано-Франковска, Львова, Одессы и других городов нашей страны. Зрителей ждет дефиле красавиц в нарядах от украинских брендов и дизайнеров.

"Мисс Украина-2024" состоится в декабре (фото: пресс-служба)

Также запланированы выступления топовых украинских артистов: MONATIK, TVORCHI, KAZKA, ALEKSEEV, TAYANNA, ROXOLANA и KOLA.

Напомним, что победительница "Мисс Украина-2024" представит нашу страну на 72-м конкурсе "Мисс Мира", который состоится, скорее всего, в феврале или марте 2025 года.

Отметим, что действующей обладательницей титула "Мисс Мира" является Кристина Пышкова из Чехии.