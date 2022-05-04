"Война все изменила": украинка впервые в истории получила "польское сердце"

Об этом сообщает Національний рух "За трансплантацію" .

"Граждане Польши снова показали свое наибольшее проявление человечности. Когда после смерти сердце гражданина Польши подошло нашей девушке из Украины, они не задумываясь сделали пересадку и спасли ей жизнь", - говорится в посте.

Юлия долгое время страдала сердечной недостаточностью

Ее сердце не могло полноценно обеспечивать кровоснабжение организма, из-за редкой формы кардиомиопатии. Девушка ждала донора и операцию.

З6-летняя украинка попала в Польшу в тяжелом состоянии

Однако война все изменила. Для миллионов людей, и 36-летней жительницы Украины, которая в тяжелом состоянии она попала в Польшу.

Фото: facebook.com/Transplantation.Ukraine

Операция прошла успешно, сейчас украинку будет ждать долгий период восстановления и реабилитации.

Раньше таких операций не делали, потому что Украина не является членом ни одной международной организации, которая координирует трансплантации в разных странах.