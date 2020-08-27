Врачи провели уникальную операцию 5-летней девочке в Харькове: она сможет жить полноценно

В Харькове врачи провели редкую операцию маленькой девочке (фото: freepik)

Хирурги провели редкую операцию маленькому ребенку, подарив ей шанс на счастливую жизнь

В Харькове врачи провели уникальную операцию маленькой девочке, которая страдала от приступов эпилепсии. Теперь у пятилетней пациентки появился шанс жить полноценной жизнью.

Уникальное хирургическое вмешательство осуществили врачи городского центра детской нейрохирургии (при Харьковской городской больнице скорой и неотложной медпомощи имени профессора А. Мещанинова), пишет местное издание kh-news.net.

Малышке из Сумской области вживили специальное устройство. Оно способно реагировать на приступы эпилепсии и блокировать их.

Руководитель центра Александр Духовский, который руководил операцией, говорит что около 30% людей с эпилепсией не способны воспринимать препараты от болезни, поэтому такой аппарат жизненно необходим.

Устройство-генератор имплантировали в подмышечную область, а электрод прикрепили к блуждающему нерву. По нему электрические сигналы посылаются в мозг, и он может прервать приступ эпилепсии.

Интересно, что впервые такую операцию провели в Харькове в 2016-м. А нынешняя стала уже пятнадцатой. При этом врачи говорят, что пациентов, которые нуждаются в такой операции значительно больше.

Пока же для этого нет государственного финансирования, а уровень доходов у населения остается низким.

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