"Війна все змінила": українка вперше в історії отримала "польське серце"

Про це повідомляє Національний рух "За трансплантацію" .

"Громадяни Польщі знову показали свій найбільший прояв людяності. Коли після смерті серце громадянина Польщі підійшло нашій дівчині з України, вони не задумуючись зробили пересадку і врятували їй життя", - говориться в дописі.

Юлія довгий час страждала на серцеву недостатність

Її серце не могло повноцінно забезпечувати кровопостачання організму, через рідку форму кардіоміопатії. Дівчина чекала на донора та операцію.

З6-річна українка потрапила до Польщі у важкому стані

Однак війна все змінила. Для мільйонів людей, та 36-річної мешканки України, яка у важкому стані вона потрапила до Польщі.

Фото: facebook.com/Transplantation.Ukraine

Операція пройшла успішно, зараз українку чекатиме довгий період відновлення та реабілітації.

Раніше таких операцій не робили, бо Україна не є членом жодної міжнародної організації, яка координує трансплантації у різних країнах.