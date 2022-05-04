"Війна все змінила": українка вперше в історії отримала "польське серце"
В Польщі провели унікальну операцію - 36-річна Юля отримала нове серце від донора-поляка.
Про це повідомляє Національний рух "За трансплантацію".
"Громадяни Польщі знову показали свій найбільший прояв людяності. Коли після смерті серце громадянина Польщі підійшло нашій дівчині з України, вони не задумуючись зробили пересадку і врятували їй життя", - говориться в дописі.
Юлія довгий час страждала на серцеву недостатність
Її серце не могло повноцінно забезпечувати кровопостачання організму, через рідку форму кардіоміопатії. Дівчина чекала на донора та операцію.
З6-річна українка потрапила до Польщі у важкому стані
Однак війна все змінила. Для мільйонів людей, та 36-річної мешканки України, яка у важкому стані вона потрапила до Польщі.
Фото: facebook.com/Transplantation.Ukraine
Операція пройшла успішно, зараз українку чекатиме довгий період відновлення та реабілітації.
Раніше таких операцій не робили, бо Україна не є членом жодної міжнародної організації, яка координує трансплантації у різних країнах.
Раніше ми писали, що лікарі провели унікальну операцію 5-річній дівчинці в Харкові.
Також повідомлялося, що у Києві провели неймовірну операцію з пересадки серця.