В Киеве провели уникальную операцию по пересадке сердца: такого не было 15 лет

В Киеве пересадили сердце впервые за 15 лет (фото: freepik)

В киевском Институте сердца провели уникальную операцию по трансплантации сердца

В Институте сердца в Киеве провели уникальную операцию. 62-летнему мужчине сделали пересадку сердца.

Трансплантация сердца была проведена в нашей стране впервые за 15 лет, говорится в сюжете ТСН. Мужчина больше года ждал пересадки, уже накануне операции ему было сложно ходить, говорить и даже дышать.

Сердце взяли у мужчины, который попал в ДТП накануне. Родные дали согласие на забор органов, вечером сердце изъяли у донора и быстро доставили в Институт сердца (больницы находятся рядом). И уже через полтора часа оно начало биться у реципиента.

"Благодаря тому, что брали сердце в соседней больнице, мы уложились в 1:30 ишемического времени. Все, что меньше трех часов, считается неплохо", - рассказал Борис Тодуров, директор Института сердца.

Если не будет никаких осложнений, пациент сможет прожить еще не один год.

В Киеве пациенту пересадили сердце (видео: YouTube/ТСН)

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