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В Киеве провели уникальную операцию по пересадке сердца: такого не было 15 лет

Киев, Четверг 16 июля 2020 13:39
В Киеве провели уникальную операцию по пересадке сердца: такого не было 15 лет
В Киеве пересадили сердце впервые за 15 лет (фото: freepik)

В киевском Институте сердца провели уникальную операцию по трансплантации сердца

В Институте сердца в Киеве провели уникальную операцию. 62-летнему мужчине сделали пересадку сердца.

Трансплантация сердца была проведена в нашей стране впервые за 15 лет, говорится в сюжете ТСН. Мужчина больше года ждал пересадки, уже накануне операции ему было сложно ходить, говорить и даже дышать.

Сердце взяли у мужчины, который попал в ДТП накануне. Родные дали согласие на забор органов, вечером сердце изъяли у донора и быстро доставили в Институт сердца (больницы находятся рядом). И уже через полтора часа оно начало биться у реципиента.

"Благодаря тому, что брали сердце в соседней больнице, мы уложились в 1:30 ишемического времени. Все, что меньше трех часов, считается неплохо", - рассказал Борис Тодуров, директор Института сердца.

Если не будет никаких осложнений, пациент сможет прожить еще не один год.

В Киеве пациенту пересадили сердце (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что украинец пел "Рідна мати моя", пока ему делали операцию на мозге.

Также сообщалось, что под Львовом врачи пойдут под суд за смерть парня, который пять дней мучился от аппендицита.

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