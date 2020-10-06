На Волыни мать привязывала сына к кровати и отправила в психбольницу

Ребенок (коллаж: РБК-Украина)

Украинка так ненавидела сына, что отправила его в психиатрическую больницу

Мать 13-летнего Ильи Лилия настолько ненавидит сына, что даже не хочет слышать его имя. Женщина сожгла все его вещи и хочет отказаться от него. Ребенок также оказался ненужным и своему отцу.

У мужчины отговорка такая, что он не имеет собственного жилья и его нынешняя жена категорически против того, чтобы Илья жил с ними. Более того, он также добивается, чтобы его лишили родительских прав. Об этом говорится в сюжете программы "Один за всех" на телеканале СТБ.

Свое решение отказаться от ребенка Лилия объясняет ужасными поступками Ильи. Известно, что проблемы с мальчиком начались с первого класса - он стал агрессивным, бросался на других школьников.

Илья (скриншот с видео)

С тех пор, по словам женщины, Илья также терроризировал семью: душил и издевался над младшим братом, бил сестру. Также парень топором изрубил двери и окна дома, часто убегал из дома, воровал вещи и распивал спиртное.

Однако в соцслужбе рассказали, что проблема не столько в ребенке, как у матери. Илья мешал устраивать ей свою личную жизнь. Мальчик болезненно воспринял то, что женщина в четвертый раз вышла замуж, потому что нуждался во внимании.

Кроме того, Лилия неоднократно била и привязывала к кровати Илью, чтобы он ей не мешал. Вот эта агрессия и нарастала у ребенка, поэтому парень начал проявлять ее к окружающим.

Мать отправила 13-летнего сына в психбольницу чтобы не мешал (видео: YouTube)

В конце концов Лилия отправила сына в психиатрическую больницу и 5 месяцев не интересовалась его жизнью.

После такой долгой разлуки Илья со слезами на глазах попросил прощения у матери. Мальчик пообещал, что больше не будет делать ничего плохого и оскорблять родных, лишь бы иметь не покидала его.

Женщина, обнимая сына, сказала, что не верит в его искренность и не сможет забрать. Отказался это делать и отец. По просьбе Ильи остаться с ним, он в очередной раз попросил, чтобы его лишили родительских прав.

Поэтому ребенок оказался никому не нужным, фактически - сиротой при живых родителях.

Однако бабушка мальчика решила дать ему еще один шанс и забрала жить к себе. Но уже через две недели нервы женщины не выдержали, и она отказалась от внука.

Бабушка рассказала, что парень устроил дома ужасный пожар: сгорел хлев и все принадлежности в нем, а также верх дома, в котором жила семья.

После масштабного пожара, в которой едва не погибли родные Ильи, полицейские задержали парня и отправили в Днепр - в детский распределитель. Уже в ближайшее время его переведут в школу социальной реабилитации в Запорожье, где в течение 9 месяцев с ним будут работать психологи.

Напомним, на Волыни пьяный отец избил своих четверых малолетних детей.

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