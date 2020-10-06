На Волині мати прив'язувала сина до ліжка і відправила в психіатричну лікарню

Дитина (колаж: РБК-Україна)

Українка так ненавиділа сина, що відправила його в психіатричну лікарню

Мати 13-річного Іллі Лілія настільки ненавидить сина, що навіть не хоче чути його ім'я. Жінка спалила всі його речі і хоче відмовитися від нього. Дитина також виявилась непотрібною і своєму батькові.

У чоловіка така відмовка, що він не має власного житла і його нинішня дружина категорично проти того, щоб Ілля жив з ними. Більш того, він також домагається, щоб його позбавили батьківських прав. Про це йдеться в сюжеті програми "Один за всіх" на телеканалі СТБ.

Своє рішення відмовитися від дитини Лілія пояснює жахливими вчинками Іллі. Відомо, що проблеми з хлопчиком почалися з першого класу - він став агресивним, кидався на інших школярів.

Ілля (скріншот з відео)

З того часу, за словами жінки, Ілля також тероризував сім'ю: душив і знущався з молодшого брата, бив сестру. Також хлопець сокирою порубав двері та вікна будинку, часто тікав з дому, крав речі та розпивав спиртне.

Однак у соцслужбі розповіли, що проблема не стільки в дитині, як у матері. Ілля заважав влаштовувати їй своє особисте життя. Хлопчик болісно сприйняв те, що жінка в четвертий раз вийшла заміж, тому що потребував уваги.

Крім того, Лілія неодноразово била і прив'язувала до ліжка Іллю, щоб він їй не заважав. Ось ця агресія і наростала у дитини, тому хлопець почав проявляти її до оточення.

Мати відправила 13-річного сина в психлікарню, щоб не заважав (відео: YouTube)

Зрештою Лілія відправила сина в психіатричну лікарню і 5 місяців не цікавилася його життям.

Після такої довгої розлуки Ілля зі сльозами на очах попросив вибачення у матері. Хлопчик пообіцяв, що більше не буде робити нічого поганого і ображати рідних, лише б мати не покидала його.

Жінка, обіймаючи сина, сказала, що не вірить у його щирість і не зможе забрати. Відмовився це робити і батько. На прохання Іллі залишитися з ним, він в черговий раз попросив, щоб його позбавили батьківських прав.

Тому дитина виявилась нікому не потрібною, фактично - сиротою при живих батьках.

Проте бабуся хлопчика вирішила дати йому ще один шанс і забрала жити до себе. Але вже через два тижні нерви жінки не витримали, і вона відмовилася від онука.

Бабуся розповіла, що хлопець влаштував вдома жахливу пожежу: згорів хлів і всі речі в ньому, а також верх будинку, в якому жила сім'я.

Після масштабної пожежі, у якій ледь не загинули рідні Іллі, поліцейські затримали хлопця і відправили в Дніпро - в дитячий розподільник. Вже найближчим часом його переведуть в школу соціальної реабілітації в Запоріжжі, де протягом 9 місяців з ним будуть працювати психологи.

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