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Волонтери оголосили терміновий збір на авто для військових, які взимку тримали бій під Києвом

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Субота 08 жовтня 2022 14:19
Волонтери оголосили терміновий збір на авто для військових, які взимку тримали бій під Києвом Українським військовим оголосили збір на авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Громадська організація VATRA відкрила збирання коштів для українських військових.

Волонтери збирають гроші на автомобіль.

Йдеться про бійців бригади швидкого реагування Національної гвардії України, які одними з перших приймали бій під Києвом у лютому 2022 року. Сьогодні військові цієї бригади нищать ворогів на сході України.

Для швидкого пересування та можливості добиратися до різних гарячих точок бійцям необхідний автомобіль.

Волонтери оголосили терміновий збір на авто для військових, які взимку тримали бій під КиєвомБригада швидкого реагування НГУ

Волонтери VATRA для цього організували збирання коштів, який можна підтримати за наступними реквізитами.

Реквізити для допомоги

Монобанка:

https://send.monobank.ua/jar/78VdkNYDNi

Реквізити:

Моно - 5375411506472781 (Анастасія Рокитна)

PayPal:

a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра
UA173052990000026008015024247

Нагадаємо, що волонтер просить допомогти українців із купівлею тепловізора для розвідників.

Також ми повідомляли, що українським воїнам збирають на крутий прилад , який допоможе краще знищувати окупантів.

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Збройні сили України