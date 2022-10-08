Волонтеры объявили срочный сбор на авто для военных, которые зимой держали бой под Киевом

Речь идет о бойцах бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которые одними из первых принимали бой под Киевом в феврале 2022 года. Сегодня военные этой бригады уничтожают врагов на востоке Украины.

Для быстрого передвижения и возможности добираться до разных горячих точек бойцам необходим автомобиль.

Бригада быстрого реагирования НГУ

Волонтеры VATRA для этого организовали сбор средств, который можно поддержать по следующим реквизитам.

Реквизиты для помощи

Монобанка:

https://send.monobank.ua/jar/78VdkNYDNi

Реквізити:

Моно - 5375411506472781 (Анастасия Рокитна)

PayPal:

a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра

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