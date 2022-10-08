Волонтеры объявили срочный сбор на авто для военных, которые зимой держали бой под Киевом
Общественная организация VATRA открыла сбор средств для украинских военных.
Волонтеры собирают деньги на автомобиль.
Речь идет о бойцах бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которые одними из первых принимали бой под Киевом в феврале 2022 года. Сегодня военные этой бригады уничтожают врагов на востоке Украины.
Для быстрого передвижения и возможности добираться до разных горячих точек бойцам необходим автомобиль.
Бригада быстрого реагирования НГУ
Волонтеры VATRA для этого организовали сбор средств, который можно поддержать по следующим реквизитам.
Реквизиты для помощи
Монобанка:
https://send.monobank.ua/jar/78VdkNYDNi
Реквізити:
Моно - 5375411506472781 (Анастасия Рокитна)
PayPal:
a.rokytna@gmail.com
ГО Ватра
UA173052990000026008015024247
Напомним, что волонтер просит помочь украинцев с покупкой тепловизора для разведчиков.
Также мы сообщали, что украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов.