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Волонтеры объявили срочный сбор на авто для военных, которые зимой держали бой под Киевом

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Суббота 08 октября 2022 14:19
Волонтеры объявили срочный сбор на авто для военных, которые зимой держали бой под Киевом Украинским военным объявили сбор на авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Общественная организация VATRA открыла сбор средств для украинских военных.

Волонтеры собирают деньги на автомобиль.

Речь идет о бойцах бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которые одними из первых принимали бой под Киевом в феврале 2022 года. Сегодня военные этой бригады уничтожают врагов на востоке Украины.

Для быстрого передвижения и возможности добираться до разных горячих точек бойцам необходим автомобиль.

Волонтеры объявили срочный сбор на авто для военных, которые зимой держали бой под КиевомБригада быстрого реагирования НГУ

Волонтеры VATRA для этого организовали сбор средств, который можно поддержать по следующим реквизитам.

Реквизиты для помощи

Монобанка:

https://send.monobank.ua/jar/78VdkNYDNi

Реквізити:

Моно - 5375411506472781 (Анастасия Рокитна)

PayPal:

a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра
UA173052990000026008015024247

Напомним, что волонтер просит помочь украинцев с покупкой тепловизора для разведчиков.

Также мы сообщали, что украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов.

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Вооруженные силы Украины