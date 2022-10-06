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Українським воїнам збирають на крутий прилад, який допоможе краще нищити окупантів

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Четвер 06 жовтня 2022 12:58
Українським воїнам збирають на крутий прилад, який допоможе краще нищити окупантів Воїнам ЗСУ потрібна допомога (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим збирають кошти на тепловізор, за допомогою якого наші герої зможуть ще активніше знищувати російських окупантів на східному напрямку.

Про це пишуть волонтери за Миколаєва.

"Друзі, військовому з Миколаєва і його підрозділу потрібна допомога! Наш Микола разом с побратимами бив ворога під Бахмутом, витягував одного з військових з-під мінометного обстрілу і отримав контузію", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік в лікарні, але "вже рветься в бій".

"Коли його випишуть, поїде назад на схід. Йому і хлопцям дуже потрібен крутий тепловізор, щоб бачити росіян при будь-яких умовах", - кажуть волонтери.

Українським воїнам збирають на крутий прилад, який допоможе краще нищити окупантів

Підрозділ, якому потрібен тепловізор

Для того, аби придбати такий пристрій, потрібно зібрати близько 176 тисяч гривень.

Долучитися до збору коштів можна за реквізитами:

4731 1856 0413 3428 (UAH)

4790 7299 3647 6449 (EURO)

Українським воїнам збирають на крутий прилад, який допоможе краще нищити окупантів

Воїнам ЗСУ збирають на тепловізор

"Будемо вдячні кожному, хто підтримує цю ініціативу фінансово. Разом переможемо!" - кажуть волонтери.

Нагадаємо, що українка півроку намагалась вивезти з Маріуполя маму.

До речі, волонтер у Запорізькій області годує сотні тварин, яких покинули люди.

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