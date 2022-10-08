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Волонтер просить допомогти українців з покупкою тепловізора для розвідників

Новость на русском →
Субота 08 жовтня 2022 12:58
Волонтер просить допомогти українців з покупкою тепловізора для розвідників Оголошено збір коштів на тепловізор для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Військовим, які знаходяться під Горлівкою (Донецька область), терміново потрібний тепловізор.

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти грошима всіх небайдужих українців.

"Ну за кримський міст можна відсвяткувати допомогою розвідникам? Я вас дуже прошу зробити репост!! Потрібний ще один тепловізор під Горлівку. Не пошкодуйте 10-20 грн", - написала волонтерка.

Ціна тепловізора 69 379 гривень. Також можна зробити репост для допомоги.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

Як ми раніше писали, українським воїнам збирають на крутий прилад , який допоможе краще знищувати окупантів.

До речі, волонтер на Запорізькій області годує сотні тварин, яких покинули люди.

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ВСУ