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У Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кг

Волинська область, Четвер 28 вересня 2023 16:47
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У Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кг На Волині знайшли гриб-гігант (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Українка Лариса Кравченко знайшла справжній гриб-велетень, який важить 12 кг. Незвичайну знахідку вона виявила у лісі біля села Муравище Волинської області.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на співтовариство "Грибники Волині" у Facebook.

Жінка опублікувала у спільноті фотографії своєї неймовірної знахідки та повідомила, що це гриб порхавка, який також називають дощовик гігантський, лангероманія, головач. А у каталогах він значиться як Calvatia gigantea.

Гриб дійсно дуже великий і авторка посту показала, як він виглядає поруч з великими бутлями для води.

У Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кгУ Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кг

Жінка знайшла гриб вагою майже 12 кг (фото: facebook.com/Грибники Волині)

У коментарях до фотографій вона розповіла, що цей гриб - їстівний, усередині у нього біла м'якоть і він дуже смачний. Також грибниця поділилася власним рецептом приготування цього величезного гриба.

"Дуже смачний. Посмажити у борошні, протушкувати у сметані. На смак - як курка, філе", - написала Лариса Кравченко та поділилася фотографією вже приготовленої страви.

У Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кг

Що можна приготувати із гігантського гриба (фото: facebook.com/Грибники Волині)

Українці зазначили, що цей гриб смачний і придатний для використання лише тоді, коли він молодий. Потім він стає несмачним.

Також вона зазначила, що у Волинській області й раніше знаходили гриби-гіганти. Найбільший гриб-порхавка був знайдений у Любешівському районі Волинської області, біля села Березна Воля 16 вересня 2001 року.

Рекордсмен важив 12 кг і за словами жінки, її гриб-гігант важить трохи менше за рекордсмена.

До речі, раніше ми писали про те, кому гриби їсти не можна і як їх правильно збирати, щоби не отруїтися.

А ще розповідали, що жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби.

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