Кому категорично не можна їсти гриби та як правильно їх збирати, щоб не отруїтися

Розпочинається сезон грибів, але поласувати осіннім делікатесом можуть не всі. Через велику кількість азотистих речовин, гриби вважаються доволі специфічним продуктом.

Як не отруїтися грибами та кому їх взагалі не можна їсти, повідомили на сайті Центру громадського здоров'я.

Кому не можна їсти гриби

Гриби містить велику кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (фосфор).

Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають "важкою" їжею.

Їсти гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися грибами

Фахівці зазначили, для того, щоб не отруїтися грибами, потрібно дотримуватись таких порад:

намагайтеся відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх вирощеними штучно, які підлягають контролю та продаються у торговельній мережі

не купуйте гриби на стихійних ринках

збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими. Вдома ще раз ретельно перевірте їх

не беріть занадто молоді чи старі гриби - їх легко переплутати з отруйними

не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали

не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів

не їжте сирі гриби

готуйте гриби протягом першої доби після збирання. Варіть їх щонайменше тричі, щоразу у свіжій підсоленій воді не менш як пів години

зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше як добу.

Симптоми отруєння грибами

До основних симптомів відносять:

нудота та блювота

різкий біль у животі

діарея

запаморочення

підвищення температури тіла

зниження пульсу

задуха

судоми

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги)

поява галюцинацій

Важливо, за наявності будь-яких симптомів негайно викликайте лікаря. У такій ситуації не можна займатися самолікуванням - це небезпечно для життя.