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В Волынской области женщина нашла гриб-великан весом в 12 кг

Волынская область, Четверг 28 сентября 2023 16:47
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В Волынской области женщина нашла гриб-великан весом в 12 кг На Волыни нашли гриб-гигант (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинка Лариса Кравченко нашла настоящий гриб-великан, который весит 12 кг. Необычную находку она обнаружила в лесу возле села Муравище Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "Грибники Волыни" в Facebook.

Женщина опубликовала в сообществе фотографии своей невероятной находки и сообщила, что это гриб порхавка, который также называют дождевик гигантский, лангеромания, головач. А в каталогах он значится как Calvatia gigantea.

Гриб действительно очень большой и автор поста показала, как он выглядит рядом с большими бутлями для воды.

В Волынской области женщина нашла гриб-великан весом в 12 кгВ Волынской области женщина нашла гриб-великан весом в 12 кг

Женщина нашла гриб весом почти в 12 кг (фото: facebook.com/Грибники Волыни)

В комментариях к фотографиям она рассказала, что этот гриб - съедобный, внутри у него белая мякоть и он очень вкусный. Также грибница поделилась собственным рецептом приготовления этого огромного гриба.

"Очень вкусный. Пожарить в муке, протушить в сметане. По вкусу - как курица, филе", - написала Лариса Кравченко и поделилась фотографией уже приготовленного блюда.

В Волынской области женщина нашла гриб-великан весом в 12 кг

Что можно приготовить из гигантского гриба (фото: facebook.com/Грибники Волыни)

Украинцы отметили, что этот гриб вкусный и пригодный к использованию только, когда он молодой. Потом он становится невкусным.

Также она указала, что в Волынской области и ранее находили грибы-гиганты. Самый большой гриб-порхавка был найден в Любешевском районе Волынской области, возле села Березная Воля 16 сентября 2001 года.

Рекордсмен весил 12 кг и по словам женщины, ее гриб-гигант весит немного меньше рекордсмена.

Кстати, ранее мы писали о том, кому грибы есть нельзя и как их правильно собирать, чтобы не отравиться.

А еще рассказывали, что женщина под Киевом за 10 минут поймала три огромных рыбы.

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