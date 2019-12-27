Воины ВСУ испытали новый сверхзвуковой истребитель: впечатляющее видео

ВСУ получили новый самолет-истребитель МиГ-29 (фото: minval.az)

Военные ВСУ получили и испытали новый МиГ-29

Вооруженные силы Украины получили на вооружение боевой истребитель МиГ-29. Свои авиаряды пополнила 204-я Севастопольская бригада тактической авиации (БрТА), которая базируется на военном аэродроме в Луцке. В сети появилось впечатляющее видео перегона истребителя.

Ролик в Facebook опубликовала Организация волынских авиалюбителей (ОВАЛ). Сообщается, что сверхзвуковой МиГ-29 был капитально отремонтирован до состояния нового "заботливыми руками специалистов" Львовского государственного авиационного ремонтного завода.

Легкий фронтовой истребитель был перегнан из заводского аэродрома под Львовом в Луцкий военный аэродром. Именно посадка крылатого красавца была снята военнослужащими на видео.

В подписи к видео отмечают, что это уже второй МиГ-29, полученный в конце года Севастопольской бригадой.



"Итак, воздушный щит нашего родного Волынского края продолжает крепчать, а слава нашего родного г. Луцка как авиационного города продолжает возрождаться! Плюс два новых капитально отремонтированных самолета - это шикарный новогодний подарок нашим родным Севастопольсько-Волынским соколам!" - сказано в сообщении.

Посадка МіГ-29 - 26. 12. 2019 ВІТАЄМО З М'ЯКОЮ ПОСАДКОЮ НА ВОЛИНСЬКІЙ ЗЕМЛІ !!! І знову "нашего полку прибыло" !!! Сьогодні, в четвер, 26-го грудня, 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage, яка з 21-го вересня 2018 року офіційно дислокується на Луцькому військовому аеродромі, завдяки дбайливим рукам спеціалістів ППО ДП Львівський державний авіаційно-ремонтний завод (ЛДАРЗ) отримала на озброєння ще одного нового капітально відремонтованого сталевого сокола - легкий фронтовий винищувач МіГ-29. Сьогодні після обіду льотчик зі складу даної бригади перегнав крилатого красеня із заводського аеродрома Скнилів (Львів) на Луцький військовий аеродром. Пропонуємо Вашій увазі відео сьогоднішньої посадки новоприбулого крилатого красеня на Луцькому військовому аеродромі. Отже, повітряний щит нашого рідного Волинського краю продовжує міцнішати, а слава нашого рідного м. Луцька як авіаційного міста продовжує відроджуватись! Плюс два нових капітально відремонтованих літака - це шикарний новорічний подарунок нашим рідним Севастопольсько-Волинським соколам! Ще раз від усього серця дякуємо їм за службу, а також за те, що вони цілодобово охороняють мирне небо над головами лучан зокрема та волинян узагалі! :-) Опубліковано Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» Четвер, 26 грудня 2019 р.

ВСУ получили новый самолет истребитель МиГ-29 (видео: facebook.com/lutskavia)