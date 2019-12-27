ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Воины ВСУ испытали новый сверхзвуковой истребитель: впечатляющее видео

STYLERВойна    27.12.2019 - 13:03
Воины ВСУ испытали новый сверхзвуковой истребитель: впечатляющее видео
ВСУ получили новый самолет-истребитель МиГ-29 (фото: minval.az)

Военные ВСУ получили и испытали новый МиГ-29

Вооруженные силы Украины получили на вооружение боевой истребитель МиГ-29. Свои авиаряды пополнила 204-я Севастопольская бригада тактической авиации (БрТА), которая базируется на военном аэродроме в Луцке. В сети появилось впечатляющее видео перегона истребителя.

Ролик в Facebook опубликовала Организация волынских авиалюбителей (ОВАЛ). Сообщается, что сверхзвуковой МиГ-29 был капитально отремонтирован до состояния нового "заботливыми руками специалистов" Львовского государственного авиационного ремонтного завода.

Легкий фронтовой истребитель был перегнан из заводского аэродрома под Львовом в Луцкий военный аэродром. Именно посадка крылатого красавца была снята военнослужащими на видео.

В подписи к видео отмечают, что это уже второй МиГ-29, полученный в конце года Севастопольской бригадой.

"Итак, воздушный щит нашего родного Волынского края продолжает крепчать, а слава нашего родного г. Луцка как авиационного города продолжает возрождаться! Плюс два новых капитально отремонтированных самолета - это шикарный новогодний подарок нашим родным Севастопольсько-Волынским соколам!" - сказано в сообщении.

Посадка МіГ-29 - 26. 12. 2019

ВІТАЄМО З М'ЯКОЮ ПОСАДКОЮ НА ВОЛИНСЬКІЙ ЗЕМЛІ !!! І знову "нашего полку прибыло" !!! Сьогодні, в четвер, 26-го грудня, 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage, яка з 21-го вересня 2018 року офіційно дислокується на Луцькому військовому аеродромі, завдяки дбайливим рукам спеціалістів ППО ДП Львівський державний авіаційно-ремонтний завод (ЛДАРЗ) отримала на озброєння ще одного нового капітально відремонтованого сталевого сокола - легкий фронтовий винищувач МіГ-29. Сьогодні після обіду льотчик зі складу даної бригади перегнав крилатого красеня із заводського аеродрома Скнилів (Львів) на Луцький військовий аеродром. Пропонуємо Вашій увазі відео сьогоднішньої посадки новоприбулого крилатого красеня на Луцькому військовому аеродромі. Отже, повітряний щит нашого рідного Волинського краю продовжує міцнішати, а слава нашого рідного м. Луцька як авіаційного міста продовжує відроджуватись! Плюс два нових капітально відремонтованих літака - це шикарний новорічний подарунок нашим рідним Севастопольсько-Волинським соколам! Ще раз від усього серця дякуємо їм за службу, а також за те, що вони цілодобово охороняють мирне небо над головами лучан зокрема та волинян узагалі! :-)

Опубліковано Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» Четвер, 26 грудня 2019 р.

ВСУ получили новый самолет истребитель МиГ-29 (видео: facebook.com/lutskavia)

В Украине испытали уникальную "натовскую" артустановку: зрелищное видео Бойцы ВСУ нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (видео)
Новости Украины Вооруженные силы Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь