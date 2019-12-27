Воїни ЗСУ випробували новий надзвуковий винищувач: вражаюче відео

ЗСУ отримали новий літак-винищувач МіГ-29 (фото: minval.az)

Військові ЗСУ отримали і випробували новий МіГ-29

Збройні сили України отримали на озброєння бойовий винищувач МіГ-29. Свої авіаряди поповнила 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації (БрТА), яка базується на військовому аеродромі в Луцьку. У мережі з'явилося вражаюче відео перегону винищувача.

Ролик в Facebook опублікувала Організація волинських авіалюбителів (ОВАЛ). Повідомляється, що надзвуковий МіГ-29 був капітально відремонтований до стану нового "дбайливими руками фахівців" Львівського державного авіаційного ремонтного заводу.

Легкий фронтовий винищувач був перегнаний із заводського аеродрому під Львовом в Луцький військовий аеродром. Саме посадка крилатого красеня була знята військовослужбовцями на відео.

У підписі до відео відзначають, що це вже другий МіГ-29, отриманий в кінці року Севастопольською бригадою.



"Отже, повітряний щит нашого рідного Волинського краю продовжує міцнішати, а слава нашого рідного м. Луцька як авіаційного міста продовжує відроджуватись! Плюс два нових капітально відремонтованих літаки - це шикарний новорічний подарунок нашим рідним Севастопольсько-Волинським соколам!" - сказано в повідомленні.

Зліт "з конвеєра" МіГ-29 з лівим бойовим розворотом - 18. 12. 2019 Пропонуємо Вашій увазі ефектний момент з льотної зміни в 204-й Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage на Луцькому військовому аеродромі в минулу середу, 18-го грудня. На відео легкий фронтовий винищувач МіГ-29 зі складу даної бригади виконує захід на посадку на Луцький військовий аеродром з наступним так званим "зльотом з конвеєра" (тобто зльотом після заходу на посадку без остаточної посадки) з ефектним лівим бойовим розворотом. Опубліковано Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» Вівторок, 24 грудня 2019 р.

ЗСУ отримали новий літак-винищувач МіГ-29 (відео: facebook.com/lutskavia)