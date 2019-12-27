Украинским военным передали более 7 тысяч единиц военной техники за год

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Почти 900 единиц - это бронетанковая и автомобильная техника

Украинским военным в течение 2019 года передали 7 тысяч 434 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины Анатолий Петренко, передает пресс-служба МОУ.

В частности, это примерно 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также военные получили 90 летательных аппаратов различных типов, 5 боевых катеров и кораблей.

"Еще у нас 17 новых образцов по результатам 55 успешных испытаний приняты на вооружение и допущенных к подконтрольной эксплуатации в войсках 38 образцов военной техники. Мы говорим о противовоздушной обороне для Сухопутных войск, о беспилотной авиации, о новых образцах бронетанковой техники, про командно-штабные машины, а также парашютные системы для Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, - отметил Петренко.

Напомним, Минобороны Украины планирует рассекретить как минимум 50% государственного оборонного заказа. Сейчас эта информация полностью засекречена.