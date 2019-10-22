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В Украине создали новое мощное оружие: поражает на большом расстоянии (видео)

STYLERВойна    22.10.2019 - 09:54
В Украине создали новое мощное оружие: поражает на большом расстоянии (видео)
"Тихий гром" (коллаж: РБК-Украина)

Новое оружие может с воздуха уничтожать цели на расстоянии до 30 километров

Для потребностей Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется "Тихий гром" ST-35, или просто "Гром".

О разработке говорится на ресурсе Украинский милитаристический портал.

На сегодня известно, что "Гром" находится на завершающей стадии разработки, первый этап летных испытаний прошел успешно. И до конца года разработчики планируют испытать систему наведения.

"Тихий гром" ST-35 является средством доразведки и поражения вражеских целей, находящихся на значительном удалении.

Боеприпас запускается при помощи мультикоптера, который также работает, как ретранслятор. Запуск происходит с вертикальной позиции на высоту более километра. С этой высоты и происходит поражающее пикирование цели.

Стоит отметить, что оружие можно упаковать в три рюкзака и транспортировать в нужную точку. Пультом управления является небольшой тактический планшет.

Оружие можно собрать на месте за 15-20 минут, а проектный радиус дествия 30 километров. При этом в воздухе мультикоптер может продержаться 60 минут.

"Тихий гром" (видео: Defense Express)

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