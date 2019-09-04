Воины ВСУ показали, как будут уничтожать боевиков на Донбассе (фото)

Военные ВСУ продемонстрировали свои умения (иллюстративное фото: president.gov.uа)

Бойцы ВСУ активно готовятся к противостоянию с противником

Украинские военные 93-й бригады "Холодный яр" провели боевые стрельбы из личного оружия. В этом году бойцов тренировали инструкторы из 239 общевойскового полигона, которые недавно прошли обучение с британскими военными инструкторами и уже применяют новые методики. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

В этот раз упражнением была работа парами в передвижении. По легенде патруль замечает врага и разворачивается для атаки. Воины передвигались двойками попеременно прикрывая друг друга. Главной задачей было погасить и уничтожить противника.

Военные ВСУ продемонстрировали свои умения (фото: facebook.com/93OMBr)

Несмотря на летнюю жару, холодноярцы справились с учебным упражнением и останавливаться на достигнутом вовсе не собираются. Они сильно хотят, как можно теплее встретить оккупантов при следующем выходе в район проведения Операции объединенных сил.

Военные ВСУ продемонстрировали свои умения (фото: facebook.com/93OMBr)

Напомним, что ВСУ уничтожили дом одного из "министров" боевиков "ДНР" Алексея Дикого. Волонтеры заявили, что зачастую боевики всегда сразу же начинают обвинять украинские диверсионно-разведывательные группы, но сейчас они не распространялись об этом инциденте.

Ранее сообщалось о том, что убийцы воина АТО написали его семье после того, как бойца похоронили. Боевики прислали документы бойца и фотографии его детей.