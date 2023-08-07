Для водіїв готують новий штраф. За це порушення можуть навіть забрати посвідчення

В Україні хочуть штрафувати водіїв гучних транспортних засобів і навіть позбавляти водійських прав за їзду у разі порушення допустимого рівня шуму.

Про це йдеться у законопроєкті , який зареєстрували у Верховній Раді.

Що відомо про майбутнє нововведення

Наголосимо, що даний законопроєкт тільки зареєстрували, але його ще не впровадили.

"Багато людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямоточних глушників. І це не лише військові. "Гонщикам" заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну", - зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який разом з однопартійцями подав цей законопроєкт.

Якщо закон приймуть, то на водіїв чекають наступні зміни:

пропонується встановити штраф у розмірі 17 тис. грн за експлуатацію водіями транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму

за експлуатацію водіями транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму у випадку повторного протягом року правопорушення - водіям загрожуватиме штраф у розмірі 34 тис. грн із можливим позбавленням водійських прав на термін від 3 до 6 місяців

із можливим на термін від 3 до 6 місяців у разі першого правопорушення справи розглядатимуть поліцейські, а при повторному - в судах

При цьому зазначається, що професійні гонщики зможуть тренуватися за межами міста.

Штрафи можуть бути не лише за надмірну гучність

Нагадаємо, що у травні також подали пропозицію запровадити штраф для водіїв за неправильне перевезення тварин у транспортних засобах. Адже вони можуть відволікати водія і цим створювати потенційний ризик ДТП.

Водночас якщо у машині нема спецзасобів для перевезення або надійних кріплень для тварини, то при раптовій зупинці вона може травмуватись.

Штрафи за такі порушення пропонували встановити у розмірі 510 грн, а за повторне порушення - 850 грн.