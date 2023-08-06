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В Україні змінили правила іспитів на водійське посвідчення: що змінилося

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Україна, Неділя 06 серпня 2023 23:06
В Україні змінили правила іспитів на водійське посвідчення: що змінилося Фото: в Україні змінили правила іспитів на водійське посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні скасували обмеження, що стосувались практичного іспиту на отримання водійського посвідчення. Зокрема, скасовано обмеження щодо кількості спроб його складання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Тобто, з 1 серпня практичний іспит можна складати необмежену кількість разів.

За даними МВС, упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку тепер кандидат має:

  • Необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;
  • Необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

При цьому інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, - два роки.

В травні в інтерв'ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що водійські посвідчення в Україні будуть отримати за новою системою. Зміни будуть стосуватися як теоретичного, так і практичного іспиту.

В липні Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.

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