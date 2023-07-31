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Відтепер українці можуть суттєво економити на заправках. Як це зробити

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Понеділок 31 липня 2023 15:49
Відтепер українці можуть суттєво економити на заправках. Як це зробити Як українці можуть економити на пальному (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

ПриватБанк запустив нову акцію для українських водіїв. Відтепер вони можуть отримувати 3% кешбеку, коли заправляються на ОККО. Ці умови діють з 25 липня 2023 до 25 серпня 2023 року.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку.

Що треба знати про акцію

В акції можуть взяти участь клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна" / "Універсальна Gold". При цьому оплата має відбутися саме цими картками.

Для того, щоб взяти участь в акції потрібно:

  • підтвердити участь в акції за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail, або ж самостійно зареєструватись на сторінці акції
  • розрахуватися на ОККО карткою Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" від ПриватБанку
  • отримати кешбек 3% на картку

Зазначимо, що в акції вже бере участь майже 90 тис. українців.

Скільки і як нараховуватиметься кешбек

Водіям, які долучилися до акції повертатиметься кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 500 грн за період акції (або 621,12 грн з урахуванням ПДФО). При цьому, банк від вашого імені сплачуватиме податки за кешбек.

Кешбек буде виплачено на картку наступного тижня після оплати на ОККО. При цьому, у ПриватБанку наголошують, що для того, аби кошти нараховувались, клієнт має обов'язково підтвердити свою участь в акції.

Зареєструватись у цій акції можна за посиланням. Для цього потрібно вказати свій номер телефону, до якого підв'язана ваша банківська картка.

Відтепер українці можуть суттєво економити на заправках. Як це зробитиЗареєструватись в акції можна на сайті ПриватБанк (скриншот)

Також додамо, що у ПриватБанку діють й інші акційні пропозиції для українців.

Раніше ми розповідали про те, що ПриватБанк запустив ще одну акцію для українців.

Читайте також про те, які прості правила допоможуть водіям економити на бензині.

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