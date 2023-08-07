Для водителей готовят новый штраф. За это нарушение могут даже забрать удостоверение

В Украине хотят штрафовать водителей громких транспортных средств и даже лишать водительских прав за езду при нарушении допустимого уровня шума.

Об этом говорится в законопроекте , который зарегистрировали в Верховной Раде.

Что известно о будущем нововведении

Отметим, что данный законопроект только зарегистрировали, но он еще не действует.

"Много людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямоточных глушителей. И это не только военные. "Гонщикам" запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они это продолжают делать, не понимая, что времена изменились. Сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто газирует на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, которые слышали войну", - отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который вместе с однопартийцами подал этот законопроект.

Если закон примут, то водителей ждут следующие изменения:

предлагается установить штраф в размере 17 тыс. грн за эксплуатацию водителями транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума

за эксплуатацию водителями транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума в случае повторного в течение года правонарушения - водителям грозит штраф в размере 34 тыс. грн с возможным лишением водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев

с возможным на срок от 3 до 6 месяцев в случае первого правонарушения дела будут рассматриваться полицейскими, а при повторном - в судах

При этом говорится, что профессиональные гонщики смогут тренироваться за пределами города.

Штрафы могут быть не только из-за чрезмерной громкости

Напомним, что в мае также было подано предложение ввести штраф для водителей за неправильную перевозку животных в транспортных средствах. Поскольку они могут отвлекать водителя и этим создавать потенциальный риск ДТП.

В то же время, если в машине нет спецсредств для перевозки или надежных креплений для животного, то при внезапной остановке оно может травмироваться.

Штрафы за такие нарушения предлагали установить в размере 510 грн, а за повторное нарушение - 850 грн.