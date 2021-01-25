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Водіям розповіли, коли моторну оливу треба міняти раніше терміну

Понеділок 25 січня 2021 13:07
Водіям розповіли, коли моторну оливу треба міняти раніше терміну
Коли оливу в авто потрібно змінювати раніше строку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Автомобілістам розповіли, в яких випадках заміну моторної оливи слід робити раніше терміну. Зазвичай таку процедуру проводять при певному пробігу або ж з інтервалом один раз на рік.

Але в деяких випадках, це правило не працює, пише ТСН.

Про заміну оливи не за графіком слід подумати тим водіям, які пересуваються на авто по роботі. Адже при посиленій експлуатації рідина має властивість швидко вигоряти.

Також часта заміна оливи потрібна автомобілістам, які пересуваються по сільській місцевості, де найчастіше ґрунтові дороги.

Але й мешканцям мегаполісів слід пам'ятати, що міняти оливу потрібно раніше, якщо ви подовгу стоїте в заторах, що загрожує негативними наслідками для авто.

Крім того, експерти рекомендують звертати увагу на пальне на автозаправних станціях. Адже пальне з вмістом сірки може погано позначитися на оливі у двигуні.

Якщо автомобіль довго простоює, або зовсім не використовується, оливу також варто міняти перед початком експлуатації.

Раніше експерти автомобільного ринку розповіли, які авто найчастіше українці купували в 2020-му році, оскільки вони відрізняються надійністю і відмінним співвідношенням параметрів ціна - якість.

Також ми писали про найбільш "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом.

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