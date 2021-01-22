Названы самые надежные авто, которые чаще всего покупают украинцы

Названы самые популярные авто в Украине (фото: РБК-Украина)

Украинцам рассказали про самые популярные автомобили, которые чаще всего покупались в 2020-м году. Тройка лидеров, которые более всего удовлетворяют по показателям цены и качества, выглядят следующим образом.

Согласно данным сайта AUTO-Consulting, чаще всего украинцы предпочитают такие марки легковых авто:

Renault

Toyota

KIA

Skoda

Hyundai

Nissan

Volkswagen

Peugeot

Suzuki

Mazda

При этом среди моделей авто лидируют следующие:

Toyota RAV4

Renault Duster

KIA Sportage

Renault Logan

Renault Sandero

Toyota Land Cruiser Prado

Hyundai Tucson

Skoda Octavia

Mazda CX-5

Nissan Qashqai

Интересно, что украинцы стали чаще предпочитать кроссоверы. Из 10 лидеров таких 7, и только 3 авто с классическим типом кузова.

Сообщается также, что в 2020 году украинский автомобильный рынок показал небольшой спад, по сравнению с 2019-м - минус 2,16%. Продажи легковых авто сократились на 3,04%.

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