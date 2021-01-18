Названы "живучие" авто, которые можно смело покупать с большим пробегом

Названы лучшие авто, которые можно покупать с большим пробегом (фото: РБК-Украина)

Названы самые "живучие" автомобили, которые не боятся большого пробега. В перечне 15 машин разных марок с различными кузовами, которые зарекомендовали себя, как надежные, выносливые и "неубиваемые".

Даже со временем эти авто вызывают минимум проблем с эксплуатацией, говорится на сайте finance.ua.

Чтобы определить надежность авто, был взят специальный индекс Warranty Direct. В нем есть средняя цифра 100. Показатель с цифрой ниже 100 указывает на высокую надежность машины, а выше - на склонность к определенным проблемам.

Топ 15 самых надежных авто с пробегом:

Hyundai i10,

Ford Ka,

VW Polo,

SEAT Ibiza,

Mazda MX-5,

BMW 2 Series,

Honda CR-V,

Skoda Kodiaq,

Volkswagen Golf,

Honda Civic,

Ford C-Max,

Honda Insight,

Toyota Prius,

Suzuki Jimny

Lexus RX.

Конечно, очень важно, чтобы за машиной был подобающий уход и сам автомобиль не бывал в ДТП. При этом некоторые авто даже при подобающей эксплуатации быстро выходят из строя, но таких в вышеуказанном списке - нет.

Ранее в сети показали раритетное фото предка "Запорожца", и выглядело авто весьма необычно.

Также мы писали, что некоторым украинцам придется заплатить налог на автомобиль.