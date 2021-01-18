Названы "живучие" авто, которые можно смело покупать с большим пробегом

Названы самые "живучие" автомобили, которые не боятся большого пробега. В перечне 15 машин разных марок с различными кузовами, которые зарекомендовали себя, как надежные, выносливые и "неубиваемые".
Даже со временем эти авто вызывают минимум проблем с эксплуатацией, говорится на сайте finance.ua.
Чтобы определить надежность авто, был взят специальный индекс Warranty Direct. В нем есть средняя цифра 100. Показатель с цифрой ниже 100 указывает на высокую надежность машины, а выше - на склонность к определенным проблемам.
Топ 15 самых надежных авто с пробегом:
Конечно, очень важно, чтобы за машиной был подобающий уход и сам автомобиль не бывал в ДТП. При этом некоторые авто даже при подобающей эксплуатации быстро выходят из строя, но таких в вышеуказанном списке - нет.
Ранее в сети показали раритетное фото предка "Запорожца", и выглядело авто весьма необычно.
Также мы писали, что некоторым украинцам придется заплатить налог на автомобиль.
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