ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Водитель был пьян: в Карпатах перевернулось авто с туристами, которые праздновали мальчишник

Новина українською →
Львов, Четверг 30 сентября 2021 17:44
Водитель был пьян: в Карпатах перевернулось авто с туристами, которые праздновали мальчишник Коллаж РБК-Украина: в Карпатах перевернулось авто с туристами
Автор: Роман Мирончук

Во Львовской области перевернулся туристический автомобиль с людьми. Пострадало 5 человек, включая жениха, у которого накануне будет свадьба. Инцидент произошел в селе Волосянка возле курортного города Славское.

О подробностях инцидента сообщает ТСН.

Правоохранители установили, что 47-летний водитель "УАЗ" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он перевозил 7 человек, не справился с управлением, когда поднимался на гору, и перевернулся.

Водитель был пьян: в Карпатах перевернулось авто с туристами, которые праздновали мальчишник

В Карпатах перевернулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

В больницу доставили водителя и трое пассажиров - 36-летнего жителя одного из сел и двух львовян в возрасте 33 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести. У мужчин переломы и ушибы.

Пострадавший Назар рассказал, что приехал с друзьями на сутки в Карпаты, чтобы отпраздновать мальчишник перед свадьбой. Они хотели с товарищами взойти на гору Высокий верх.

Водитель был пьян: в Карпатах перевернулось авто с туристами, которые праздновали мальчишник

В Карпатах перевернулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

Там есть подъемник, но на самую вершину он едет долго, поэтому друзья решили воспользоваться услугами водителей джипов. Одного такого водителя им посоветовал хозяин дома, в котором они жили.

Назар заявил, что на подъеме вверху водитель был заглох и завел авто только с третьего раза.

Водитель был пьян: в Карпатах перевернулось авто с туристами, которые праздновали мальчишник

В Карпатах перевернулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

"Уже на самом верху, не знаю, по какой причине, он съехал с грунтовой дороги в кювет и нас выбросило. Там полтора метра на пол метра была такая глубокая яма, но трава была довольно высокая, я не знаю, может он не заметил, хотел перескочить, без понятия", - добавил Назар.

Водитель был пьян: в Карпатах перевернулось авто с туристами, которые праздновали мальчишник

В Карпатах перевернулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

Автомобиль с туристами перевернулся на высоте около 1200 метров. Они не заметили, что водитель был не трезв, иначе бы не сели к нему в машину.

Что же касается свадьбы, то она состоится в субботу, как и планировалось. Жених получил несколько синяков, поэтому может идти в ЗАГС.

Напомним, в Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Есть погибший и раненые.

Мы также писали о том, что в Киеве перевернулся автобус "Кишинев-Москва".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Львовская область
LITE
Без таблеток: нутрициолог назвала три лучших средства от головной боли
Без таблеток: нутрициолог назвала три лучших средства от головной боли