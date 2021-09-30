В горах Львовской области перевернулся туристический автобус: есть пострадавшие
Фото: в горах Львовской области перевернулся туристический автобус (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся автобус с туристами. В результате чего пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание в результате чего травмированы 5 человек", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.