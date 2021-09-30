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Водій був п'яний: у Карпатах перекинулося авто з туристами, які святкували парубочий вечір

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Львів, Четвер 30 вересня 2021 17:44
Водій був п'яний: у Карпатах перекинулося авто з туристами, які святкували парубочий вечір Колаж РБК-Україна: у Карпатах перекинулося авто з туристами
Автор: Роман Мирончук

У Львівській області перекинувся туристичний автомобіль з людьми. Постраждало 5 осіб, включаючи нареченого, у якого напередодні буде весілля. Інцидент стався в селі Волосянка біля курортного міста Славське.

Про подробиці інциденту повідомляє ТСН.

Правоохоронці встановили, що 47-річний водій "УАЗ" перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він перевозив 7 осіб, не впорався з керуванням, коли піднімався на гору, і перекинувся.

Водій був п'яний: у Карпатах перекинулося авто з туристами, які святкували парубочий вечір

У Карпатах перекинулося авто з туристами (фото: dsns.gov.ua)

У лікарню доставили водія і троє пасажирів - 36-річного жителя одного з сіл і двох львів'ян у віці 33 років. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. У чоловіків переломи і забої.

Потерпілий Назар розповів, що приїхав з друзями на добу в Карпати, щоб відсвяткувати парубочий вечір перед весіллям. Вони хотіли з товаришами зійти на гору Високий верх.

Водій був п'яний: у Карпатах перекинулося авто з туристами, які святкували парубочий вечір

У Карпатах перекинулося авто з туристами (фото: dsns.gov.ua)

Там є підйомник, але на саму вершину він їде довго, тому друзі вирішили скористатися послугами водіїв джипів. Одного такого водія їм порадив господар будинку, в якому вони жили.

Назар заявив, що на підйомі вгорі водій був заглох і завів авто тільки з третього разу.

Водій був п'яний: у Карпатах перекинулося авто з туристами, які святкували парубочий вечір

У Карпатах перекинулося авто з туристами (фото: dsns.gov.ua)

"Вже на самому верху, не знаю, з якої причини, він з'їхав з грунтової дороги в кювет і нас викинуло. Там півтора метра на пів метра була така глибока яма, але трава була досить висока, Я не знаю, може він не помітив, хотів перескочити, без поняття", - додав Назар.

Водій був п'яний: у Карпатах перекинулося авто з туристами, які святкували парубочий вечір

У Карпатах перекинулося авто з туристами (фото: dsns.gov.ua)

Автомобіль з туристами перекинувся на висоті близько 1200 метрів. Вони не помітили, що водій був не тверезий, інакше б не сіли до нього в машину.

Що ж стосується весілля, то воно відбудеться в суботу, як і планувалося. Наречений отримав кілька синців, тому може йти в ЗАГС.

Нагадаємо, в Туреччині автобус з українськими туристами потрапив у ДТП. Є загиблий і поранені.

Ми також писали про те, що в Києві перекинувся автобус "Кишинів-Москва".

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