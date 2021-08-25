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В Киеве перевернулся автобус "Кишинев-Москва": пострадали 18 человек

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Киев, Среда 25 августа 2021 09:05
В Киеве перевернулся автобус "Кишинев-Москва": пострадали 18 человек Фото: в Киеве произошло ДТП с автобусом "Кишинев-Москва" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с автобусом сообщением "Кишинев-Москва". В результате аварии пострадали 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".

Ночью на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС водитель автобуса Setra (MXG340), сообщением "Кишинев - Москва", не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок.

Автобус был полностью набит пассажирами. Всего за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

Автобус прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС.
На месте работали много врачей скорой, ГСЧС и правоохранители.

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