В Киеве перевернулся автобус "Кишинев-Москва": пострадали 18 человек

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с автобусом сообщением "Кишинев-Москва". В результате аварии пострадали 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Киев.Оперативный ".

Ночью на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС водитель автобуса Setra (MXG340), сообщением "Кишинев - Москва", не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок.

Автобус был полностью набит пассажирами. Всего за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

Автобус прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС.

На месте работали много врачей скорой, ГСЧС и правоохранители.