Вода і світло безкоштовно. Хто сьогодні може не платити за комуналку

Нещодавнє рішення НКРЕКП про встановлення нових тарифів на послуги центрального водопостачання та водовідведення обурило українців. Попри те, що рішення вже скасували, багато хто замислився над тим, щоб взагалі не платити за комунальні послуги, адже грошей ледь вистачає на найнеобхідніше для життя.
Які санкції загрожують громадянам, що відмовляться від сплати рахунків, а кому і за яких обставин дійсно можна не платити комуналку - пояснюємо в матеріалі Styler.
Згідно зі статтею 7 закону України “Про житлово-комунальні послуги”, не платити за житлово-комунальні послуги можуть громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Така норма діяла задовго до введення в Україні воєнного стану.
Українці, які вирішать скористатися таким правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату мають списати, або ж буде переплата. Для цього необхідно звернутися із заявою до постачальника послуг й надати довідку про відсутність у своїй оселі.
Таким документом може стати:
Із заявою та довідкою необхідно звернутись до Центру комунального сервісу.
Там мають зробити перерахунок на холодну й гарячу воду, а також на вивезення сміття.
Законодавство передбачає, що до осіб, які не оплачують житлово-комунальні послуги повною мірою, може застосовуватись відповідальність у формі:
У березні 2022 року Кабінет міністрів заборонив нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасну або неповну оплату комуналки.
Тоді в уряді запевнили, що відключати громадян від житлово-комунальних послуг (гаряча та холодна вода, опалення, газ та його постачання, електроенергія) за несплату також не будуть.
Згодом Верховна Рада законопроектом №7531 заборонила примусово стягувати борги за комунальні послуги з громадян, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або районах, які перебувають чи перебували в тимчасовій окупації.
Крім того, уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бої (ідеться про борги, накопичені після початку великої війни).
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