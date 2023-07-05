Вода і світло безкоштовно. Хто сьогодні може не платити за комуналку

Чи можна не платити за комуналку

Згідно зі статтею 7 закону України “Про житлово-комунальні послуги”, не платити за житлово-комунальні послуги можуть громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Така норма діяла задовго до введення в Україні воєнного стану.

Українці, які вирішать скористатися таким правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату мають списати, або ж буде переплата. Для цього необхідно звернутися із заявою до постачальника послуг й надати довідку про відсутність у своїй оселі.

Таким документом може стати:

довідка внутрішньо переміщеної особи

довідка про проходження лікування

довідка про проходження військової служби

Із заявою та довідкою необхідно звернутись до Центру комунального сервісу.

Там мають зробити перерахунок на холодну й гарячу воду, а також на вивезення сміття.

Яке покарання за комунальні борги передбачене законодавством

Законодавство передбачає, що до осіб, які не оплачують житлово-комунальні послуги повною мірою, може застосовуватись відповідальність у формі:

стягнення пені

припинення надання комунальних послуг

виселення з житла та звернення стягнення на нерухомість відповідно до норм законодавства

Кого не штрафуватимуть за комунальні борги

У березні 2022 року Кабінет міністрів заборонив нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасну або неповну оплату комуналки.

Тоді в уряді запевнили, що відключати громадян від житлово-комунальних послуг (гаряча та холодна вода, опалення, газ та його постачання, електроенергія) за несплату також не будуть.

Згодом Верховна Рада законопроектом №7531 заборонила примусово стягувати борги за комунальні послуги з громадян, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або районах, які перебувають чи перебували в тимчасовій окупації.

Крім того, уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бої (ідеться про борги, накопичені після початку великої війни).