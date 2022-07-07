В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку. Запрет будет действовать во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект закона №7531.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, целью и задачей документа является обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 102 раздела ХІІІ "Заключительные и переходные положения" закона Украины "Об исполнительном производстве".
Изменения предусматривают, что временно, на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная рада одобрила в первом чтении правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов во время войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.