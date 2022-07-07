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В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны

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Украина, Четверг 07 июля 2022 14:55
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны Фото: мораторий на взыскание долгов за коммуналку установят в Украине (rada.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку. Запрет будет действовать во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект закона №7531.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, целью и задачей документа является обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 102 раздела ХІІІ "Заключительные и переходные положения" закона Украины "Об исполнительном производстве".

Изменения предусматривают, что временно, на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная рада одобрила в первом чтении правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов во время войны.

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