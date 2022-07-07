В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку. Запрет будет действовать во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект закона № 7531 .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, целью и задачей документа является обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 102 раздела ХІІІ "Заключительные и переходные положения" закона Украины "Об исполнительном производстве".

Изменения предусматривают, что временно, на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.