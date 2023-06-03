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Три побутові звички, через які ваші рахунки за комуналку зростають в рази

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Субота 03 червня 2023 09:03
Три побутові звички, через які ваші рахунки за комуналку зростають в рази Як зменшити витрати на комунальні послуги (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Зберегти свій бюджет допоможе розумний підхід до користування комунальними послугами. Зокрема, є ряд звичок, через які зростає споживання електроенергії і це, відповідно, призводить для збільшення оплати за послуги.

Про те, яких звичок варто позбутись, аби платити менше за комунальні послуги, пише Express.

Неправильно налаштовуєте термостат водонагрівача

Експерти заявили, що нагрівати у бойлері воду вище 50 градусів - безглуздо і дорого.

Натомість вони радять встановити таймер усередині душу. Він нагадуватиме про обмеження використання гарячої води.

Ще одним хорошим варіантом може бути встановлення сонячних панелей. Але цей варіант підійде тим, у кого приватний будинок.

Забуваєте вимкнути світло та прилади

Експерти з питань енергетики наголошують, що через цю звичку найбільше зростає споживання енергії.

Втім цієї звички дуже легко позбутись - просто вимикайте світло та прилади, коли вони не використовуються.

Також можна встановити систему "розумний дім", яка регулюватиме ці процеси. Вона працює з додатком, який дистанційно контролює освітлення в будинку через смартфон.

Занадто часто відкриваєте холодильник

Ці кілька секунд або навіть хвилин, на які люди залишають холодильник відкритим, призводять до значної втрати енергії.

У середньому люди витрачають близько 10 годин в рік, дивлячись на свій відкритий холодильник або морозилку. Цей час становить 7% від загального споживання енергії пристроєм.

Фахівці радять виробити звичку відкривати холодильник і морозильну камеру лише за потреби.

Раніше ми писали про те, як економити на комунальних послугах.

Читайте також про те, що деякі українці можуть втратити субсидії - деталі.

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