Три побутові звички, через які ваші рахунки за комуналку зростають в рази
Зберегти свій бюджет допоможе розумний підхід до користування комунальними послугами. Зокрема, є ряд звичок, через які зростає споживання електроенергії і це, відповідно, призводить для збільшення оплати за послуги.
Про те, яких звичок варто позбутись, аби платити менше за комунальні послуги, пише Express.
Неправильно налаштовуєте термостат водонагрівача
Експерти заявили, що нагрівати у бойлері воду вище 50 градусів - безглуздо і дорого.
Натомість вони радять встановити таймер усередині душу. Він нагадуватиме про обмеження використання гарячої води.
Ще одним хорошим варіантом може бути встановлення сонячних панелей. Але цей варіант підійде тим, у кого приватний будинок.
Забуваєте вимкнути світло та прилади
Експерти з питань енергетики наголошують, що через цю звичку найбільше зростає споживання енергії.
Втім цієї звички дуже легко позбутись - просто вимикайте світло та прилади, коли вони не використовуються.
Також можна встановити систему "розумний дім", яка регулюватиме ці процеси. Вона працює з додатком, який дистанційно контролює освітлення в будинку через смартфон.
Занадто часто відкриваєте холодильник
Ці кілька секунд або навіть хвилин, на які люди залишають холодильник відкритим, призводять до значної втрати енергії.
У середньому люди витрачають близько 10 годин в рік, дивлячись на свій відкритий холодильник або морозилку. Цей час становить 7% від загального споживання енергії пристроєм.
Фахівці радять виробити звичку відкривати холодильник і морозильну камеру лише за потреби.
Раніше ми писали про те, як економити на комунальних послугах.
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